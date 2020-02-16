Документы для участия в выборах президента Нагорного Карабаха подали 14 человек

16 февраля 2020, 05:41

Центризбирком Нагорного Карабаха завершил прием документов для участия в президентских и парламентских выборах. За кресло президента планируют бороться 14 человек, за места в парламенте - десять партий и два политических блока.

Как писал "Кавказский узел", прием документов от кандидатов в президенты Нагорного Карабаха, а также пропорциональных списков политических сил начался 5 февраля и завершился 15 февраля. Регистрация кандидатов пройдет с 15 по 25 февраля, а предвыборная агитация начнется 26 февраля и завершится 29 марта. По данным на 11 февраля, сообщили в ЦИК, заявление о регистрации для участия в президентских выборах подали лишь три кандидата.

Президентские и парламентские выборы в Нагорном Карабахе назначены на 31 марта 2020 года. О намерении бороться за пост президента Нагорного Карабаха заявили бывший секретарь Совета безопасности Виталий Баласанян, бывший командующий Армией обороны Нагорного Карабаха Самвел Бабаян, независимый депутат парламента Руслан Исраелян, председатель парламента Ашот Гулян, руководитель АРФ "Дашнакцутюн" Давид Ишханян, лидер оппозиционной "Единой Армении" Ваан Бадасян, руководитель парламентской оппозиционной партии "Национальное возрождение" Айк Ханумян, глава пресс-службы президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян, журналист Белла Лалаян и общественный деятель из Степанакерта Кристина Балаян.

Центризбирком Нагорного Карабаха 15 февраля в 18.00 по местному времени (17.00 мск) завершил прием регистрационных документов для участия в общереспубликанских выборах. По данным ЦИК, документы подали 14 граждан для участия в президентской гонке, десять партий и два политических блока для участия в парламентских выборах.

В числе граждан, подавших документы для участия в президентских выборах, депутат Национального собрания Нагорного Карабаха Руслан Исраелян от (от партии «Поколение независимости»), бывший секретарь Совета безопасности Виталий Баласанян (от партии «Справедливость»), глава МИД Масис Маилян (самовыдвижение). Консервативная партия выдвинула своего руководителя Давида Бабаяна, АРФ «Дашнакцутюн» - своего руководителя Давида Ишханяна, Демократическая партия - своего руководителя, председателя парламента Ашота Гуляна.

Как самовыдвиженцы представили свои документы общественный деятель Кристин Балаян, журналист Белла Лалаян, жители Степанакерта Мельсик Погосян, Ашот Дадаян и Сергей Амирян.

Оппозиционная партия «Национальное возрождение» представила документы своего лидера силы Айка Ханумяна. Бывший госминистр Нагорного Карабаха Араик Арутюнян представлен от союза партий альянса «Свободная Родина» - «Единый гражданский альянс (ЕГА)», партия «Единая Армения» представила своего лидера Ваана Бадасяна, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в ЦИК Нагорного Карабаха.

Десять партий представили в Центризбирком пропорциональные списки для участия в парламентских выборах. Это «Арцахская консервативная партия», «Единая Родина», «Справедливость», «Революционная партия Арцаха», «Коммунистическая партия Арцаха», «Поколение Независимости», «Единая Армения», а также ныне парламентские «Национальное возрождение», АРФ «Дашнакцутюн» и «Демократическая партия Арцаха». Кроме того, документы представили политические блоки «Свободная Родина» - ЕГА и «Новый Арцах».

По словам секретаря ЦИК Нагорного Карабаха Гаяне Арушанян, регистрация кандидатов и политических сил будет проходить до 25 февраля. «Представленные документы будут изучаться Центризбиркомом, и если будут обнаружены какие-то небольшие погрешности, то, согласно закону, владельцам документов в течение 48 часов дается возможность их исправить», - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

Председатель ЦИК Нагорного Карабаха Србуи Арзуманян в эфире местного общественного телевидения отметила, что впервые в Нагорном Карабахе президентские и парламентские выборы проходят одновременно, и впервые выборы в парламент проходят исключительно по пропорциональной системе в соответствии с новым избирательным кодексом.

Также она отметила, что число лиц, изъявивших желание стать кандидатами в президенты, и политических сил, участвующих в парламентских выборах, превышает все показатели прошлых выборов.

Самовыдвиженцы рассказали о мотивах занять кресло президента

Граждане Нагорного Карабаха, подавшие в ЦИК документы для участия в президентских выборах, рассказали корреспонденту "Кавказского узла", почему они приняли такое решение.

По словам частного предпринимателя Мельсика Погосяна, общаясь с людьми, он пришел к выводу, что сам хочет принять участие в президентских выборах в качестве кандидата. «Моя работа и общение связана с рядовыми гражданами. Я не состою ни в одной политической партии, потому опираюсь исключительно на сознание народа», - заметил Погосян.

Журналист Белла Лалаян считает, что «на этих выборах невозможно сказать о шансах, потому что они непредсказуемы».

«Среди кандидатов большинство давно в политике, и народ их хорошо знает. Кроме того, уже почти два года некоторые политики со своими партиями проводят агитацию среди населения, вкладывают финансы. Если люди хотят жить по-старому, то они изберут кого-то, кто давно находится в политике и у власти. Нам остается только уважать выбор народа», - сказала она.

По словам жителя Степанакерта Сергея Амиряна, решение участвовать в президентской гонке принято с учетом «сложных внутренних и внешних проблем, стоящих перед Арцахом (Нагорным Карабахом)».

«Я пришел к мнению, что взять на себя роль наблюдателя в роковой момент и уклониться от ответственности может быть столь же унизительно, как и покинуть поле битвы в войне. Я выдвинут самовыдвижением, не являюсь членом какой-либо партии, и меня не сковывают партийные интересы и диктат. Для меня единственным и исключительным интересом является свободный, независимый и мощный Арцах (Нагорный Карабах), как неотъемлемая часть Армении», - заявил он.

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«На обществе никак не отразится наличие большого числа кандидатов и партий во время выборов», - считает политолог Тигран Григорян.

«Этот процесс является результатом бархатной революции в Армении, после которой в Арцахе (Нагорном Карабахе) тоже случилось политическая либерализация, и люди, которые не могли очень много лет заниматься политикой, получили такую возможность. Конечно, наличие в списке некоторых так называемых "кандидатов" удивляет, потому что, мне кажется, там есть люди, которые не соответствуют такому высокому статусу, как кандидат в президенты. Но в целом я не думаю, что это негативным образом отразится на обществе. Это нормально, что в предвыборный период в обществе чувствуется некое напряжение. Независимо от численности кандидатов, во всех демократических обществах перед выборами присутствует напряжение. Намного хуже, когда это напряжение отсутствует, и перед выборами все уже решено и понятно», - сказал политолог корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, «предстоящие выборы выгодно отличаются от всех предыдущих тем, что впервые за всю историю политических процессов в Карабахе мы до выборов не знаем, кто будет избран президентом или в парламент».

«В обществе нет раскола, однако присутствует некое положительное напряжение», - заявил корреспонденту "Кавказского узла" социолог, политический аналитик Давид Карабекян.

«Раскол обычно вносит не количество кандидатов или партий. Если они цивилизованно борются, и для них главное интересы страны, то раскола не будет. Все кандидаты и партии будут стараться в ходе агитации, по мере возможности, обозначить свои подходы в решении общегосударственных проблем», - отметил он.

При этом, по его словам, «несмотря на большое число кандидатов в избирательной гонке два фаворита – это глава МИД Масис Маилян и бывший госминистр Араик Арутюнян, однако нельзя сбрасывать со счетов и других кандидатов, к примеру Виталия Баласаняна».

«Вопрос в том, к кому примкнет электорат тех кандидатов, которые не имеют шансов. Или которые в день выборов увидят, что у их кандидатов нет шансов, и решат поддержать одного из фаворитов. Все-таки население хочет гарантированного преодоления системных пороков, более предсказуемого и безопасного будущего», - предположил Карабекян.

Относительно напряжения в обществе Карабекян отметил, что «это естественно, потому что всякие предвыборные процесс – это борьба, требующая усилий, отстаивания позиций,».

Он добавил, что «предвыборная агитация со стороны многих партийных сил началась еще осенью 2018 года – одни силы более активно и явно, другие – пассивно и менее явно привлекают сторонников и «кукловодов» в Нагорном Карабахе и за его пределами».

Общественный деятель Гегам Григорян считает, что большое число кандидатов в президенты и партий на выборах не вносят сильного конфликта в обществе.

«Но то, что вносит хаос в сознание людей – это наблюдается. Потому что страна маленькая, порядка ста тысяч избирателей, и многие друг друга знают. Даже в семьях наблюдаются противоположные мнения. 14 кандидатов в президенты - это означает, что общество разделилось на 14 лагерей. Такое состояние может быть опасно для страны», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он отметил, что «люди поддерживают того или иного кандидата или партию, исходя из родственных чувств, личных знакомств, или просто попросил кто-то».

«И только в последнюю очередь исходят из того, что считают кандидата образованным, принципиальным, честным. И есть надежда, что если выберут его, будут кардинальные улучшения в их жизни. Но такие составляют 10-15 процентов электората», - сказал Григорян.

По его мнению, «единственное решение, чтобы общество не шло по пути раскола – воссоединение Арцаха (Нагорного Карабаха) с Арменией».

«Арцах (Нагорный Карабах) становится одной из губерний Армении. Аннулируются правительственные институты. Губернатора назначают из Армении, а по одному представителя из районов Арцаха (Нагорного Карабаха) заседают в парламенте Армении. Вот каким должно быть стремление народа Арцаха (Нагорного Карабаха), а не игры в выборы», - считает общественный деятель.

Множество кандидатов вызывают напряжение у населения, считает жительница Степанакерта Армине Айрапетян.

«Начнем с того, что предвыборная кампания де факто началась еще с начала прошлого года. Некоторые партии или политические деятели организовывали встречи с населением под разными предлогами, но всем понятно, что эти встречи носили предвыборный характер. В конце февраля официально стартует предвыборная гонка, и людям опять придется ходить на многочисленные встречи, выслушивать программы, обещания», - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Она добавила, что «после выборов, когда станет ясно, что никакие выборы ничего не меняют, это напряжение между людьми исчезнет».

Фаворитами президентской гонки она назвала Масиса Маиляна и Араика Арутюняна.