Ростовские погорельцы раскритиковали официальную версию пожара

13 февраля 2020, 04:08

Несанкционированной свалки, на которую ссылается в своей версии о причинах пожара на Театральном спуске в Ростове-на-Дону следствие, не было, рассказали в суде жильцы близлежащих домов. Погорельцы указали на тяжелое материальное положение после пожара.

Как писал "Кавказский узел", по делу о крупном пожаре в Ростове-на-Дону обвинение в халатности предъявлено бывшей замглавы Пролетарского района города Марине Беляевой. Следствие утверждает, что она не проконтролировала выявление всех несанкционированных свалок. Начальнику филиала ОАО "Донэнерго" "Ростовские городские электрические сети" Павлу Трунову и старшему мастеру производственного участка этой компании Игорю Безземельному обвинение предъявлено по статьям о причинении смерти по неосторожности и уничтожении или повреждении имущества. Все обвиняемые не признали вину. 7 февраля в суде потерпевший заявил, что возгорание свалки не могло распространиться на весь квартал в Ростове-на-Дону.

21-22 августа 2017 года в центре Ростова-на-Дону сгорел жилой квартал, в результате было уничтожено и повреждено 125 частных домов и 39 квартир в восьми многоквартирных домах, потерпевшими признали более 700 человек. Погиб один человек, семеро были госпитализированы. Следствие считает, что причиной пожара стало короткое замыкание на ЛЭП, однако погорельцы и адвокаты обвиняемых уверены, что квартал подожгли.

В Пролетарском районном суде Ростова-на-Дону 12 февраля состоялось очередное заседание по делу о пожаре на Театральном спуске. В зале суда присутствовали подсудимые Павел Трунов и Игорь Безземельный, три адвоката и девять потерпевших, передал из зала суда корреспондент "Кавказского узла".

57-летняя Лидия Барановская рассказала в суде, что жила до пожара в доме 46/9 на переулке Чувашском. Этот дом расположен напротив дома 50 в переулке Чувашском, рядом с которым, по версии следствия, была свалка, где начался пожар. Барановская рассказала, что домовладение принадлежало ее мужу, вместе с ними жили два сына, племянник с невестками и два внука.

Пожар начался около 12.00 мск, загорелись дома на другой стороне улицы. «Нам с мужем деваться было некуда. Супруг после инсульта еле ходил. Мы вышли на улицу, где уже бушевало пламя, через которое нам нужно было пройти. Мы получили сильные ожоги, так как быстро передвигаться с больным мужем я не могла. Только через два часа приехала скорая помощь и забрала нас в БСПМ-2", - рассказала она. По ее словам, за утраченное жилье они получили сертификат на 3,4 миллиона рублей. Она также пояснила суду, что свалки в переулке Чувашском, 50 не было, а причина пожара ей неизвестна.

Барановская, отвечая на вопрос адвоката Екатерины Водяник о других пожарах в переулке Чувашском, рассказала, что два таких случая были. «Загорелись наши соседи в переулке Чувашском, 44. Мы успели потушить пожар. Потом на переулке Чувашском, 50 был пожар. Пожарная приехала и потушила. Пожарные сказали, что был поджог», - сказала Барановская.

Лидия Дворянова рассказала, что жила в переулке Чувашском, 28. По ее словам, в момент пожара она была с семьей сына на море, а когда они вернулись, их домовладение уже сгорело. «На нашу семью мы получили два жилищных сертификата на 1,5 и 3,8 миллионов рублей», - сказала она.

Бухгалтер Наталья Шайкина рассказала в суде, что до пожара жила в переулке Чувашском, 50 вместе с бывшим мужем Игорем Шайкиным и несовершеннолетним сыном, но зарегистрирована по этому адресу она не была. Шайкина сказала, что в тот день ей позвонил бывший муж и сказал, что их дом полностью сгорел, больше она туда не приезжала. «Я получила 280 тысяч рублей компенсации на себя и своего сына, жилищный сертификат мне не дали», - сказала потерпевшая. На вопрос судьи о том, существовала ли свалка около их дома, Шайкина ответила отрицательно.

32-летний Дмитрий Сёмочкин рассказал, что жил в переулке Чувашском, 42 вместе со своей матерью. По его словам, в день пожара он был на работе, в обед позвонила его знакомая и сказала, что горят строения на его улице. «Я хотел подойти к своему дому со стороны строящегося многоэтажного здания, но проникнуть в дом мне не удалось. Пожар был очень сильный, у меня плавилась обувь. Возвращаясь обратно, я получил ожоги обоих рук, когда схватился за металлический щит, ограждавший стройку. Он уже сильно накалился. Позже я был госпитализирован в БСМП-2», - сказал Сёмочкин. Он также указал, что получил компенсацию в 110 тысяч рублей и жилищный сертификат на себя и мать в размере 589 тысяч рублей. «Я был шокирован такой компенсацией. Я сейчас остался без работы, и оказался в долгах», - добавил он.

Электромонтажник Валерий Натолока сказал, что жил в переулке Чувашском, 28б. По его словам, в день пожара он был на работе, и его дом сгорел полностью. Потерпевший рассказал, что получил жилищный сертификат в размере 1,5 миллионов рублей.

Оксана Васильева рассказала в суде, что дом на переулке Чувашском, 50, где она была прописана, принадлежал ее бабушке, но потом ей выделили жилье в маневренном фонде в общежитие на улице Горького, 270. Она рассказала, что ей выдали компенсацию в 160 тысяч рублей и жилищный сертификат в размере 1,9 миллиона рублей.

Монтажник Дмитрий Буланов сказал, что на момент пожара жил в общежитии на улице Горького, 270, которую ему временно выделила администрация Пролетарского района из-за ветхости их жилья в переулке Чувашском, 50, но по этому адресу он был прописан. Буланов также пояснил, что там у него хранились личные вещи, которые во время пожара все сгорели. «Я получил все положенные компенсации и жилищный сертификат на 1,5 миллиона рублей», - сказал он.

Он также пояснил суду, что «гор мусора» около их дома не было. «В том месте был тупик. Никто там не ходил. Росла высокая трава. Была маленькая тропинка к переулку Марти. Контейнеры для мусора стояли возле дома на переулке Чувашском, 28. Ими все пользовались. Это я точно помню», - рассказал он.

Следующее заседание назначено на 14 февраля в 10.00 мск, ожидается, что на нем будут допрошены другие потерпевшие.

Погорельцы пожаловались на условия жизни после пожара

После заседания Буланов рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что для покупки новой квартиры вынужден был взять ипотечный кредит. «Мы проживали в маневренном фонде на улице Горького, сейчас я купил двухкомнатную квартиру на вторичном рынке на улице Козлова, где живу с женой и ребенком. Взял ипотеку. Не скажу, что жилищные условия сильно улучшились, но нервов и времени потрачено очень много», - сказал Дмитрий.

Ветеран труда Елена Санина, жившая до пожара в переулке Чувашском, 42, рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что недовольна условиями, в которых ей сейчас приходится жить.

«Ужасно живем. Мы остались голые и босые, в долгах и кредитах. Живем с мужем, дочкой и внучкой в пустой квартире на переулке Грибоедовском. Мы добавили очень много (денег), чтобы ее купить. Я взяла кредит. Все заново приходится покупать. У мужа третий инсульт. Я думала, что уйду из жизни, все у детей будет, а оказалось, ничего нет. В переулке Чувашском, 42 остался у нас только земельный участок, но, я думаю, и его у нас заберут», - сказала Санина.

Она также сказала, что знает о деле активистов Мордасова и Сидорова, следила за их процессом и считает вынесенный им приговор несправедливым.

«Я их поддерживаю, была на заседаниях суда. Я там говорила, что не этих мальчиков надо судить. Они плакаты в нашу поддержку вынесли, а им шесть лет дали, а здесь все у людей сожгли - и ничего. Многие из погорельцев знают про это дело. Мы ходили на митинги в поддержку этих ребят, стояли с плакатами», - пояснила она.

Активисты Ян Сидоров и Владислав Мордасов 5 ноября 2017 года вышли с плакатом "Верните землю ростовским погорельцам" и были задержаны. Впоследствии суд признал их виновными в подготовке к организации массовых беспорядков в Ростове-на-Дону и получили реальные сроки. Amnesty International признала Сидорова и Мордасова узниками совести, а Правозащитный центр "Мемориал" внес их в список политзаключенных. 20 декабря в Ростове-на-Дону прошли одиночные пикеты с требованием освободить политзаключённых Мордасова и Сидорова. Подобные акции в этот день прошли в Москве и Санкт-Петербурге.