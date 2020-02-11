Избирком Армении оценил в 5,6 миллиона долларов затраты на референдум

11 февраля 2020, 12:23

Агитационную кампанию по референдуму о конституционных поправках, которые предусматривают отставку членов Конституционного суда, решено провести с 17 февраля до 3 апреля, сообщил сегодня ЦИК Армении.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля депутаты правящей партии Армении проголосовали против собственной инициативы о прекращении полномочий судей Конституционного суда, чтобы воспользоваться правом провести референдум по этому вопросу. Премьер-министр Никол Пашинян призвал членов Конституционного суда добровольно сложить свои полномочия. 9 февраля президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении референдума на 5 апреля.

37 депутатов от правящего политического блока "Мой шаг" ранее предложили изменить статью 213 Конституции. Согласно статье, судьи Конституционного суда, назначенные до вступления в силу главы VII Конституции, сохраняют свои полномочия до истечения их срока в соответствии с Конституцией 2005 года. Согласно статье 96 Конституции 2005 года, полномочия судьей Конституционного суда истекают по достижении 65 лет. Статья 117 той же Конституции регламентирует, что конституционные судьи занимают свои должности до своего семидесятилетия после вступления в силу Конституции 2005 года. Согласно статье 209 Конституции, глава VII вступает в силу в день вступления в должность новоизбранного президента. Президент Армении Армен Саргсян вступил в должность 9 апреля 2018 года.

Центризбирком Армении на сегодняшнем внеочередном заседании утвердил график мероприятий по подготовке и проведению референдума 5 апреля, передал корреспондент «Кавказского узла». Агитационная кампания стартует 17 февраля и завершится 3 апреля, сообщил на брифинге после заседания глава ЦИК Армении Тигран Мукучян.

«Чтобы референдум состоялся, необходимо участие не менее одной четверти граждан, обладающих правом голоса, не менее 50% из них должны проголосовать за или против», - пояснил глава ЦИК.

По его словам, референдум обойдется порядка 2,5-2,7 миллиардов драмов (около 5,3-5,6 миллионов долларов США). В общей сложности избирком намерен провести 104 мероприятия по подготовке и проведению референдума, приводит сегодня слова Мукучяна «Спутник-Армения».

Кроме того, ЦИК страны обсудил сегодня порядок формирования местных избиркомов. "Регистрация стороны, выступающей за изменения, проходит в силу закона с момента подписания со стороны президента. Для регистрации стороны "против" в течение семи дней в ЦИК может обратиться любой депутат Национального собрания", - цитирует сегодня Мукучян издание Arka.am.

По словам главы ЦИК, заявки от парламентариев принимаются до 17 февраля, а с 18 февраля это может сделать инициативная группа граждан, подав заявление с 50 подписями. С 20 февраля по 1 марта ЦИК будет принимать также заявки для участия в местных избиркомах в качестве членов.

«Сторонникам и противникам избирательных реформ будет выделено по два места в местных избиркомах, а троих членов назначит ЦИК», - заявил Мукучян, слова которого приводит сегодня «Новости-Армения».

Если поправка в статью 213, позволяющая прекратить полномочия конституционных судей, избранных до вступления в силу Конституции 2015 года, будет принята, двое из девяти судей Конституционного суда – Ваге Григорян и Армен Диланян - сохранят свои места. Остальные семеро, в том числе и председатель Конституционного суда Грайр Товмасян, стали членами Конституционного суда в соответствии с положениями основного закона в редакции 1995 и 2005 годов, и потому должны будут уйти в отставку.

Напомним, следователи обвинили главу Конституционного суда Армении Грайра Товмасяна в фиктивных аукционах. Зимой 2019 года Товмасяну было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями в бытность министром юстиции. Товмасян считает уголовное преследование политически мотивированным. Премьер Никол Пашинян нарушил презумпцию невиновности, опубликовав в соцсети репортаж о подробностях уголовного дела Товмасяна, заявили правозащитники. Беспрецедентный уровень напряженности между правительством и Конституционным судом угрожает судебной системе, считают содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по Армении.