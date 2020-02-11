Гагик Хачатрян. Фото http://www.petekamutner.am/mdPhotos.aspx?sid=ts

11 февраля 2020, 13:30

Защита добилась госпитализации Гагика Хачатряна

Бывший министр финансов Армении, арестованный по делу о растрате, переведен в стационар только после вмешательства уполномоченного по правам человека, сообщили адвокаты Гагика Хачатряна.

Как писал "Кавказский узел", Гагик Хачатрян арестован в конце августа 2019 года. 6 февраля 2020 года суд отклонил жалобу защиты на продление ареста, несмотря на то, что  Хачатрян компенсировал государству 417 тысяч долларов и имеет проблемы со здоровьем. Также суд отказался освободить подозреваемого под залог.

Хачатрян до ареста был прооперирован в Германии, а затем вернулся в Армению по требованию следователя. Как сообщил адвокат Ерем Саргсян корреспонденту "Кавказского узла", у его подзащитного "проблемы с позвоночником и опорно-двигательным аппаратом".

Гагик Хачатрян переведен на лечение в медицинский центр, сообщает его защита. По данным адвокатов, еще 22 января был созван консилиум, который заявил о необходимости лечения в стационарных условиях. Но лечение "по непонятным причинам" было прервано и Хачатряна перевели в СИЗО, пишет сегодня News.am.

Адвокаты заявили что многочисленные обращения в соответствующие инстанции для обеспечения стационарного лечения ранее были проигнорированы. Только после резонанса в СМИ и вмешательства офиса омбудсмена удалось добиться госпитализации, отмечает "Sputnik Армения". 

Следствие подозревает Гагика Хачатряна  в растрате средств на поддержку фермерских хозяйств в период его пребывания на посту министра финансов Армении. В 2014-2016 годах, по версии следствия, замминистра финансов Армении (в настоящее время объявлен в розыск) в сговоре со своим непосредственным руководителем закупил 8500 электронных замков в рамках кредитного договора, заключенного правительством на льготных условиях. Правоохранительные органы пришли к выводу, что необходимости в закупке такого количества замков не было. По данным силовиков, ущерб составил 1,7 миллиарда драмов (3,5 миллиона долларов). 

Напомним, до 23 января под стражей находился также проходящий делу  о растрате средств на поддержку фермерских хозяйств племянник Гагика Хачатряна, бывший сотрудник Комитета госдоходов Армении Карен Хачатрян. Суд освободил его под залог в размере 20 миллионов драмов (около 42 тысяч долларов).

Примечание:

"Суд отказал Манвелу Григоряну в лечении за рубежом", "Силовики оценили ущерб по делу Хачатряна на посту главы Минфина в 3,5 млн долларов", "Аналитики сочли политическим преследование Тавадяна".

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