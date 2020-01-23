23 января 2020, 21:46

Суд отпустил под залог обвиняемого в растрате фермерских субсидий

Бывший сотрудник Комитета госдоходов Армении Карен Хачатрян, обвиненный в растрате средств на поддержку фермерских хозяйств, отпущен из-под стражи после уплаты залога.

Как сообщал "Кавказский узел", Карен Хачатрян был задержан 27 августа 2019 года вместе со своим дядей Гагиком Хачатряном, бывшим главой Комитета по государственным доходам Армении. Они заподозрены в крупной растрате и злоупотреблении должностными полномочиями. Срок их ареста неоднократно продлялся.

Суд удовлетворил ходатайство защиты об освобождении под залог в 20 миллионов драмов (около 42 тысяч долларов), сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Амрам Макинян. Он назвал это решение "запоздалым, но справедливым". "Каких-либо оснований для содержания Карена Хачатряна под стражей нет", - подчеркнул адвокат.

По его словам Кане Хачатрян уже на свободе. "Вчера сумма залога была внесена на депозит суда, и сегодня мой подзащитный был освобожден из-под стражи", - сообщил адвокат.

В деле Гагика и Карена Хачатрянов говорится о растрате денег, выделенных в рамках программы государственного субсидирования на покупку удобрений фермерами. Гагик Хачатрян возглавлял Комитет по государственным доходам Армении с 2008 по 2014 год, затем до 2016 года был министром финансов. 

Примечание:

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Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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