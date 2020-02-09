09 февраля 2020, 10:09

65 тысяч жителей Дагестана остались без света

Линии электропередачи 103 населенных пунктов Дагестана повреждены из-за снега и сильного ветра, сообщило Минэнерго.

Аварийные отключения  начались с 07.30 мск сегодня.

"Из-за неблагоприятных погодных условий (сильный снег, ветер до 25 метров в секунду) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях", - приводит сегодня сообщение Минэнерго России "Интерфакс-Юг". По данным энергокомпании, без электроснабжения остались порядка 65000 жителей в 103 населенных пунктах Дагестана.

Аварийно-восстановительными работами занимаются "76 бригад в составе 304 человек и 79 единиц специальной техники", говорится в сообщении.

По данным на 9.40 мск сегодня, информации об отключениях света в Дагестане на сайте Минэнерго России нет.

"Кавказский узел" также писал, что 7 февраля электроснабжение было отключено аварийно в связи с непогодой в 12 районах Дагестана, в зону отключения попали около 84 800 человек.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в столице Дагестана Махачкале сегодня днем ожидается слабый дождь при температуре -4, скорость ветра составит 17 метров в секунду. В ночь на 10 февраля дождь усилистся, темепратура воздуха понизится до -5, ветер усилистся до 19 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.

Примечание:

"Обыски прошли в Дагестанской энергосбытовой компании", "Более 150 тысяч жителей Дагестана провели четыре часа без электричества из-за аварии", "Жители Дагестана пожаловались на начисление необоснованных платежей за свет".

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