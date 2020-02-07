07 февраля 2020, 13:18

Жители 249 населенных пунктов Дагестана остались без света

Электроснабжение аварийно отключено в связи с непогодой в 12 районах Дагестана, в зону отключения попали около 84 800 человек, сообщило Минэнерго.

По данным министерства, массовые аварийные отключения в электросетях начались сегодня с 6.00 мск в результате сильного ветра и дождя со снегом. К 09.00 мск без света оказались бытовые потребители в 249 населенных пунктах Сергокалинского, Буйнакского, Карабудахкентского, Ботлихского, Шамильского, Хунзахского, Акушинского, Тляратинского, Левашинского, Сулейманстальского, Дербентского и Магарамкентского районов.

В зоне отключения остаются около 84 800 человек. "К аварийно-восстановительным работам привлечено 62 бригады в составе 215 человек и 52 единиц специальной техники", - говорится в сообщении на сайте Минэнерго России.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в столице Дагестана - Махачкале - днем и вечером 8 февраля ожидаются осадки при температуре +4, скорость ветра составит 15 и 6 метров в секунду, соответственно. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.

Примечание:

"Обыски прошли в Дагестанской энергосбытовой компании", "Более 150 тысяч жителей Дагестана провели четыре часа без электричества из-за аварии", "Жители Дагестана пожаловались на начисление необоснованных платежей за свет".

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