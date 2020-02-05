Рабочий погиб на стройке в Тбилиси

05 февраля 2020, 23:23

Один рабочий разбился насмерть при падении со строящегося здания в Тбилиси, второй госпитализирован с травмами.

Инцидент произошел сегодня на строительной площадке в Надзаладевском районе.

Двое рабочих упали с восьмого этажа строящегося здания, сообщил "Спутник-Грузия".

21-летний рабочий скончался на месте, его напарник госпитализирован, передает телеканал "Рустави 2", телеэфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

"Пострадавший получил множественные травмы тела - травму черепа, грудной клетки, позвоночника, перелом бедренной кости. Пациент находится в реанимационном отделении в шоковом состоянии", - сказала в телеэфире врач Хатуна Хупения. По ее словам, пациент находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственного дыхания

Результаты предварительной проверки департамента инспекции труда показали, что меры безопасности на площадке были нарушены, сообщил телеканал.

"Мы приняли решение приостановить рабочий процесс из-за нарушений норм безопасности труда", - цитирует главу департамента Беку Перадзе на своем сайте "Общественный вещатель Грузии". Перадзе также рассказал, что после инцидента возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее смерть человека, ее санкции предусматривают до 5 лет лишения свободы.

Несмотря на то, что закон об охране трудя принят, есть проблемы с его правоприменением, считает представитель профсоюзов из департамента охраны труда Ники Какашвили. "Число погибших все еще велико. В 2018 году было зафиксировано 16 смертей в строительстве, в 2019 году - 19 смертей", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Какашвили.

Несмотря на протесты профсоюзов в марте 2018 года в Грузии был принят закон о безопасности труда, предполагающий создание трудовой инспекции. Профсоюзы заявили, что он не соответствует международным стандартам безопасности труда и серьезно ограничивает работу инспекторов.

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2019 года полиция в Зугдиди начала расследование дела о нарушении правил безопасности после того, как рабочий попал под экскаватор и был госпитализирован.