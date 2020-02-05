Стрелок из "Эребуни Плаза" направлен на психиатрическую экспертизу

05 февраля 2020, 20:54

Артур Торосян, устроивший стрельбу в ереванском бизнес-центре, странно вел себя при допросе, что стало основанием для судебно-психиатрической экспертизы, сообщила представитель следствия.

Как писал "Кавказский узел", 23 января мужчина устроил стрельбу в ереванском бизнес-центре. Он сдался силовикам после переговоров с главой Полиции Армении, пострадавших в результате инцидента нет, сообщили в ведомстве. Пользователи Facebook осудили правоохранителей за лояльность к стрелявшему. 26 января суд отправил стрелка из "Эребуни Плаза" под арест.

Артур Торосян направлен на судебно-психиатрическую экспертизу в Нубарашенскую психиатрическую клинику, заявила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Следственного комитета Армении Наира Арутюнян.

По ее словам, основанием для подобного решения стало странное поведение обвиняемого при допросе. "Артур Торосян проведет в психиатрической клинике не более одного месяца", - сказала Арутюнян.