27 января 2020, 00:58

Арестован стрелок из "Эребуни плаза"

Суд в Ереване арестовал на два месяца мужчину, который устроил стрельбу в бизнес-центре "Эребуни плаза".

Как писал "Кавказский узел", 23 января мужчина устроил стрельбу в ереванском бизнес-центре. Он сдался силовикам после переговоров с главой полиции Армении, пострадавших в результате инцидент нет, сообщили в ведомстве. Пользователи Facebook осудили правоохранителей за лояльность к стрелявшему.

Ереванский суд первой инстанции общей юрисдикции 26 января отправил стрелявшего в "Эребуни плаза" мужчину под арест.

Стрелок арестован на два месяца, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Следственного комитета Армении Наира Арутюнян.

Уголовное дело в отношении 33-летнего Артура Торосяна возбуждено по статьям о захвате заложников, незаконном обороте оружия и умышленном уничтожении имущества общеопасным способом, сообщало 24 января "Радио Азатутюн".

Ереванский журналист Юрий Манвелян обратил внимание, что пресса связывала инцидент с именем второго президента Армении Роберта Кочаряна. В здании "Эребуни плаза" находится офис Кочаряна.

"Пресса писала о том, что он открыл огонь, требовал показать ему офис второго президента Роберта Кочаряна, который в этом здании находится. [...] Когда покопались на его странице в Facebook, выяснили, что он сторонник Роберта Кочаряна", - цитирует слова Манвеляна 26 января "Эхо Кавказа".

Примечание:

"Мужчина устроил стрельбу в ереванском бизнес-центре", "Двое раненных при стрельбе у клуба в Тбилиси прооперированы", "Пользователи соцсетей усомнились в версии следствия после видео о стрельбе в Красном Сулине".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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