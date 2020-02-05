Верховный суд Кабардино-Балкарии отпустил Карданова из-под стражи

05 февраля 2020, 13:17

Суд постановил сегодня перевести под домашний арест бывшего главу Кабардино-Балкарской топливной компании Валерия Карданова, защита которого указывала на недостаточную медпомощь в СИЗО.

Как сообщал "Кавказский узел", защита Карданова обжаловала решение Нальчикского горсуда о продлении ареста, вынесенное в декабре 2019 года. 28 января Карданову, который участвовал рассмотрении жалобы по видеосвязи из СИЗО Нальчика, стало плохо, он упал со стула. Врач диагностировал у него гипертонический криз. По мнению защиты, после этого Карданов не получил достаточной медицинской помощи.

Валерий Карданов находится под арестом по обвинению в том, что будучи главой Кабардино-Балкарской топливной компании "Роснефти", он перевел на счета подконтрольных ему фирм-однодневок 45 миллионов рублей, а незадолго до увольнения оформил фиктивный договор купли-продажи базы отдыха "Баксан". Обвинения предъявлены по статьям о мошенничестве, присвоении имущества и подделке документов. Своей вины он не признает. Бухгалтерских документов, которые свидетельствовали бы о многомиллионной недостаче, нет, а база "Баксан" всегда оставалась в пользовании КБТК, утверждает защита. Адвокаты считают, что дело против Карданова имеет заказной характер.

Верховный суд Кабардино-Балкарии не нашел оснований для дальнейшего содержания Карданова под стражей и постановил сегодня же перевести его под домашний арест. Валерий Карданов слушал вердикт суда по видеоконференцсвязи, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Карданова Алаудин Мусаев.

По словам адвоката, его подзащитный заверил суд, что будет вовремя являться на заседания, не намерен скрываться от следствия или давить на свидетелей. "Я считаю, что никаких оснований нет даже для домашнего ареста. И я был бы удовлетворен, если бы уголовное дело в отношении него было прекращено и возбуждено в отношении тех, кто его инициировал", - добавил Алаудин Мусаев.

В декабре 2019 года освободить Карданова из-под стражи просили 25 общественных организаций из Кабардино-Балкарии и соседних республик. Во всех обращениях Карданов характеризуется как порядочный человек, меценат и патриот.

Сегодня во второй половине дня в Нальчикском городском суде пройдет очередное заседание по делу Карданова, на котором продолжится допрос свидетелей.