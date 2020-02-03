Активист сообщил об ухудшении состояния здоровья Александра Кананяна

03 февраля 2020, 00:44

Голодающий против строительства малых ГЭС житель Нагорного Карабаха Александр Кананян чувствует слабость, у него резкие скачки давления, сообщил его сторонник Армен Агаян. Он посетовал, что переговоры с властями ведутся слишком медленно.

Как писал "Кавказский узел", житель города Карвачар, политолог Александр Кананян 21 января объявил голодовку с требованием прекратить строительство малых гидроэлектростанций на реке Трту (Тертер) и проверить экологическую безопасность всех ГЭС в регионе. 27 января к голодовке присоединился житель Степанакерта Мгер Погосян.

Акцию в поддержку Кананяна устроили старшеклассники школы Карвачара. 29 января они отказались идти на уроки, но уже 30 января прекратили акцию и заявили о намерении создать мониторинговые группы по экологической безопасности ГЭС.

Представитель общественной организации "Армянский выбор", сторонник Кананяна Армен Агаян сообщил корреспонденту "Кавказского узла" 2 февраля, что петиция против строительства новых малых ГЭС собрала почти 300 подписей жителей Карвачарского и Кашатагского районов. Сбор подписей продолжается.

По его словам, "1 и 2 февраля в Карвачар на встречу с Кананяном приехали более 50 человек – представители независимых СМИ, общественных организаций, представители духовенства и блогеры".

Агаян отметил, что власти Нагорного Карабаха ведут переговоры с Александром Кананяном по поводу состава экспертной комиссии. "Переговоры идут медленно. Голодовка Кананяна продолжается, общественность Карвачара его поддерживает", - сказал Агаян.

Агаян сообщил, что у Кананяна наблюдаются "слабость и резкие скачки давления".

Мгер Погосян заявил корреспонденту "Кавказского узла", что будет продолжать голодовку, пока все требования, выдвинутые Александром Кананяном, с которыми он полностью согласен, не будут выполнены.

По словам Погосяна, он встретился с омбудсменом Нагорного Карабаха и с 1 февраля находится под присмотром врачей. При этом он отметил, что проблем со здоровьем пока не имеет.

Учитель школы города Карвачара Нелли Даниелян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что 31 января дирекция учебного заведения собрала всех родителей старшеклассников, которые участвовали в забастовке учебного процесса.

"На собрании вместе родителями присутствовали и ученики. Все родители, за исключением одного-двух, отметили, что были осведомлены о действиях детей. Родители заверили, что они не только знают, но и поддерживают инициативу своих детей, но также высказали мнение, что приветствуют альтернативный забастовке путь", - сказала Даниелян.

Она добавила, что "родители решили следить за действиями своих детей, однако если к концу следующей недели они не заметят положительного движения в решение тех требований, которые касаются строительства малых ГЭС и охраны окружающей среды, то сами предпримут решительные действия".

"Кавказский узел" не может проверить, как проходит голодовка Александра Кананяна и Мгера Погосяна.

Участники дискуссии поддержали Александра Кананяна

В Степанакерте карабахская партия "Сасна црер" 2 февраля инициировала дискуссию о голодовке активистов в Карвачаре и Степанакерте и о неизбежной экологической катастрофе от малых ГЭС. Об этом партия сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

В обсуждении приняли участие политические силы "Поколение независимости", "Национальное возрождение", "Единая Армения", "Наш дом - Армения", "Доверие", представители НПО, СМИ, общественные и политические деятели.

Участники обсуждения приняли совместное заявление, в котором призвали власти Нагорного Карабаха в лице президента Бако Саакяна "трезво оценить ситуацию и приложить разумные усилия, во избежание необратимых последствий".

"Учитывая общее недоверие к нынешнему правительству Арцаха (Нагорного Карабаха) мы требуем создать действительно независимую экспертную комиссию с привлечением авторитетных армянских специалистов в области окружающей среды", - говорится в заявлении.

Авторы заявления призвали правительство Армении "не игнорировать этот вопрос и как можно скорее принять активное участие в эффективном урегулировании ситуации, так как Армения является гарантом безопасности населения Арцаха (Нагорного Карабаха)". Они также поблагодарили участников голодовки и попросили их прекратить акцию, заверив, что "поднятый вопрос стоит на повестке дня общественности".

"Учитывая отсутствие независимых экспертов в Арцахе, мы призываем авторитетных и беспристрастных экспертов по окружающей среде в Армении не быть равнодушными к ситуации, проявлять интерес к работе комиссии и формировать экспертное мнение", - также говорится в документе.

В поддержку голодающих выступила гражданская волонтерская инициатива Armenian Environmental Front. В своем заявлении члены инициативы отметили, что "Александр Кананян давно высказывает тревогу по поводу разрушительного воздействия малых гидроэлектростанций на реки Арцаха (Нагорного Карабаха), в частности, разрушительное воздействие на экосистему реки Трту".

По мнению членов организации, "хотя ГЭС считаются относительно чистым источником энергии, неадекватная стратегия и недальновидная политика, а также массовое строительство и неконтролируемая эксплуатация малых ГЭС из-за серьезных финансовых стимулов привели к многочисленным экологическим и социальным проблемам".

"Неумолимое использование природы и национальных ресурсов становится все труднее предотвратить. Корпорации и олигархи буквально грабят природу Арцаха (Нагорного Карабаха), что приводит к опустыниванию территории", - говорится в заявлении Armenian Environmental Front, опубликованном на сайте организации.