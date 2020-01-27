Александр Кананян (слева) и Мгер Погосян (справа). Скриншот сообщения на странице FB Мгер Погосян https://www.facebook.com/mher.poghosyan.3/posts/2672240769479816

27 января 2020, 13:45

Житель Степанакерта присоединился к голодовке против строительства ГЭС

Активист Мгер Погосян вслед за Александром Кананяном объявил голодовку с требованием прекратить строительство малых ГЭС в двух районах Нагорного Карабаха. Протест поддержала Революционная партия.

Как сообщал "Кавказской узел", житель города Карвачар, политолог Александр Кананян 21 января объявил голодовку с требованием прекратить строительство малых гидроэлектростанций на реке Трту (Тертер) и проверить экологическую безопасность всех ГЭС в регионе. Омбудсмен Нагорного Карабаха инициировал переговоры Кананяна с правительством, которое сообщило о приостановке строительных работ. Однако Кананян отказался прекращать голодовку, пока не будет принято решение об остановке работы гидроэлектростанций.

Работа малых гидроэлектростанций в Нагорном Карабахе возможна только при соблюдении всех экологических норм, но их закрытие навредит экономике, отметили участники прошедшего в Степанакерте круглого стола.

Житель Степанакерта Мгер Погосян объявил сегодня на своей странице в Facebook, что присоединился к голодовке Александра Кананяна. "Требую 1.Прекратить строительство малых ГЭС в Карвачарском и Кашатагском районах и немедленно убрать строительную технику со строительных площадок; 2.Публиковать всю информацию, связанную с их лицензированием и финансированием; 3.Создать специальную следственную комиссию с участием армянских должностных лиц, [представителей] гражданского общества и независимых экспертов для проверки законности лицензирования, финансирования и эксплуатации [гидроэлектростанций]", - написал Мгер Погосян.

К 13.30 мск 27 января эта публикация собрала 107 "лайков", ее перепостили 81 раз. Авторы 10 комментариев поддержали Погосяна.

Погосян сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что проводит голодовку в офисе Революционной партии Арцаха (Нагорного Карабаха) в Степанакерте. "Моя голодовка будет проходить до тех пор, пока власти не отреагируют на все наши требования", - заявил Мгер Погосян.

Руководитель Революционной партии Артур Осипян отметил, что Мгер Погосян и Александр Кананян не являются членами этой партии. "Однако мы единомышленники. В очень многих вопросах наши позиции пересекаются. Хотя поддерживать голодовку не совсем благое дело, но идеи Кананяна и Погосяна и предпринятые ими шаги мы поддерживаем", - сказал Осипян корреспонденту "Кавказского узла".

Александр Кананян с удовлетворением отметил, что его акция нашла отклик у молодежи. "Новое поколение не имеет тех бессмысленных и необоснованных страхов, которые имели люди, видевшие Советский союз. С такой молодежью мы намного быстрее исправим существующие в нашем обществе пороки и сможем построить действительно функциональную, сильную, развивающеюся единую Армению, в составе которой Арцах будет одним из важнейших, прекраснейших и священнейших мест", - заявил Кананян корреспонденту "Кавказского узла".

Примечание:

"Строительство ГЭС обострило противостояние между жителями Панкиси", "Стихия нанесла ущерб жителям Аджарии", "Жители армянского села обратились к Пашиняну с просьбой остановить две ГЭС".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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