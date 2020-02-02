Вынужденные переселенцы потребовали жилье от властей Ингушетии

02 февраля 2020, 07:03

Решение главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова потребовать у подчиненных ответ, могут ли вынужденные переселенцы претендовать на утраченное жилье, не устроило самих переселенцев. Они пригрозили обратиться за помощью к мировой общественности.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря 2019 года вынужденные переселенцы из Чечни пришли на встречу с министром по нацполитике Ингушетии. Они заявили, что отказы продлить статус переселенцев приводят к бедственному положению из-за проблем с жильем. Из трех десятков человек на прием была допущена только руководитель инициативной группы Мадина Дзортова. 22 января глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов раскритиковал подчиненных за нерешенные проблемы переселенцев и потребовал до конца февраля дать обоснованный ответ, могут ли они претендовать на компенсации за утраченное жилье.

В феврале 2018 года около 200 вынужденных переселенцев из Чечни пожаловались, что лишились статуса беженцев и права на получение жилья, получив мизерные компенсации. Глава Ингушетии объяснил их трудности поправками в федеральное законодательство. Людям было предложено самостоятельно оспорить эти поправки в Конституционном суде, и 18 марта 2019 года суд признал не соответствующим Конституции республики положение о том, что вынужденные переселенцы из Чечни, получившие денежные компенсации, не имеют права на получение жилья.

Более 150 вынужденных переселенцев из Грозного провели 1 февраля в Назрани собрание. Не все из них смогли поместить в небольшом помещении для проведения собраний, некоторым пришлось остаться на улице, передает присутствовавший на собрании корреспондент "Кавказского узла".

Руководитель инициативной группы Мадина Дзортова сообщила присутствующим, что чиновники не были приглашены на мероприятие, чтобы участники собрания могли обсудить встречу с главой республики Калиматовым.

"Мы не ждем ответа от властей, имеем ли мы право или не имеем. Что мы не имеем прав, мы от них уже тысячи раз слышали… Другие, такие же как мы, имеют право получить жилье, а мы - нет. Некоторые же получили сертификаты. Мы ждали ответа от власти, решат ли они эту проблему или нет. Если нет, то мы будем обращаться уже к мировой общественности. Милостыню просить у нашего государства мы не собираемся. Продление статусов в других регионах не имеет таких проблем, как в Ингушетии", - сказала она.

В феврале 2018 года Мадина Дзортова сообщила, что "управление по делам миграции ссылается на изменение федерального закона "О вынужденных переселенцах" от 30 декабря 2015 года". "Они неверно трактуют закон, который не имеет обратной силы и нас не касается, - в других регионах без проблем продлевается статус вынужденных переселенцев, а у нас возникают такие проблемы. Министерство по делам национальностей также отказывается продлевать статус переселенца, а в результате мы лишаемся права получить жилье. Переселенцы, которые состоят в списках, постепенно получают квартиры, а у нас уже нет никакого шанса", - сказала Дзортова.

По ее словам, она бы хотела вернуться в свое жилье в Грозном, но оно занято.

Юрист Багаудин Маматов, присутствовавший на собрании, предложил обратиться в ООН. "Нужно выработать дорожную карту, выбрать оргкомитет, и обратиться ООН […] Сотрудничество с ООН - это хоть какая-то перспектива", - заявил он.

Вынужденный переселенец Ахметхан Плиев отметил, что никто из присутствующих не виноват, что вынужден был покинуть свой дом. "Кто-то у родственников живет, кто на съемных квартирах, кто уехал вообще из страны, потеряв надежду. Всё-таки более 20 лет прошло", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Лида Цечоева пожаловалась, что не может продлить статус вынужденного переселенца. "До 2016 года они продлевали (статус вынужденного переселенца), а сейчас отказывают", - отметила она. Женщина рассказала, что после отъезда из Чечни вынуждена была жить в бараке.

"Когда мы бежали от войны, наша семья была из 17 человек, а сейчас осталось восемь. Из-за таких вот господ, как ингушские чиновники. У меня к ним вопрос: "Что еще нужно пережить нам, чтобы получить статус беженца?" Всё, что мы там потеряли, нам никакое правительство и страна никогда не восстановят", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Вахидат Фаргиева.

Комментариями властей Ингушетии относительно озвученных на собрании данных "Кавказский узел" пока не располагает.