Суд отказался освободить ингушского активиста Руслана Дзейтова

31 января 2020, 04:36

Верховный суд России не удовлетворил жалобу защиты на продление ареста участнику протестов в Магасе Руслану Дзейтову, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", активист Руслан Дзейтов был задержан 2 мая 2019 года и заключен под стражу по обвинению в нападении на полицейского во время акции протеста в Магсе. 17 октября 2019 года суд продлил ему содержание под стражей, а адвокат Дзейтова сообщил об ухудшении самочувствия активиста в нальчикском изоляторе.

26 марта жители Ингушетии без согласования с властями продлили акцию протеста на площади в Магасе. На следующий день попытка разогнать митинг во время утреннего намаза привела к стычкам с силовиками. В начале апреля в республике начались аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после мартовских протестов, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

Рассмотрение апелляционной жалобы на продление ареста Руслана Дзейтова состоялось в Верховном суде России 30 января, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Висит Цороев. По его словам, в жалобе он указал на то, что избрание такой меры пресечения, как содержание под стражей, должно соответствовать тяжести предъявляемого обвинения.

Однако суд постановил оставить в силе решение о продлении ему ареста до 14 февраля, сказал адвокат.

Он также отметил, что Дзейтов обвиняется по статье о применении насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни или здоровья (ч.1 ст. 318 УК РФ). Отметим, санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее руководитель ингушского отделения Правозащитного центра "Мемориал" Тимур Акиев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что Дзейтов, а также еще четверо активистов, обвиняются по статье о применении насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Отметим, санкции этой статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы. Адвокаты предполагали, что обвинение будет переквалифицировано.

Апелляционная жалоба Дзейтова поступила в Верховный суд России 14 января, 30 января решение суда о продлении его ареста было оставлено без изменения, говорится в карточке дела на сайте суда.

Информация о задержаниях активистов собрана в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней" на "Кавказском узле". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".