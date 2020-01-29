Следственный изолятор. Фото Елены Синеок, Юга.Ру

29 января 2020, 22:36

Ингушский активист Аслан Аушев заявил об отсутствии взысканий в СИЗО

Плохую характеристику выдали всем участникам протестов в Магасе, содержавшимся в следственном изоляторе в Нальчике, пояснил активист Аслан Аушев.

Как писал "Кавказский узел", Аушев находится под арестом с 17 мая 2019 года, его подозревают в том, что на митинге в Магасе он бросил железный обрубок в росгвардейца, попав ему в ногу. Свою вину Аушев признал частично, он отрицает политическую составляющую обвинения и влияние на него со стороны организаторов митинга в Магасе, пояснил адвокат. Суд продлил арест Аушеву до 20 марта.

26 марта противники соглашения о границе между Ингушетией и Чечней без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе. На следующий день между протестующими и силовиками произошли столкновения. По данным СКР, десять силовиков получили травмы. После митинга начались задержания и аресты активистов. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 человек, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

В Железноводском городском суде 29 января прошли слушания по делу Аушева, которое поступило в суд 30 декабря 2019 года, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ахмат Кансаев. По его словам, в зале суда присутствовали сотрудник прокуратуры и 17 родственников и друзей подсудимого.

Аушева доставили из изолятора временного содержания в Железноводске, конвой пресекал попытки родственников поговорить с подсудимым, рассказал адвокат. По его словам, Аушев был опрятно одет, его борода была коротко острижена.

В декабре 2019 года несколько ингушских активистов, этапированных в пятигорский СИЗО, заявили, что столкнулись с принуждением укоротить или сбрить бороду. По словам родных одного из них, Адама Бадиева, за нежелание подстричь бороду его держали в одиночной камере в холодном и сыром подвале, не выдавая постельного белья.

Сотрудник прокуратуры огласил показания засекреченного потерпевшего и 18 свидетелей. «Мы признали, что нет необходимости доставлять засекреченных свидетелей и потерпевшего в суд, и согласились на оглашение показаний без их присутствия в зале суда. Только потерпевший и два свидетеля, которые являются сотрудниками Росгвардии, давали показания, прямо касающиеся Аслана Аушева. Остальные говорили в общем, описывали ситуацию в республике в то утро (27 марта 2019 года). Поэтому и заседание продлилось долго», - пояснил Кансаев.

Из показаний потерпевшего сотрудника Росгвардии следует, что во время разгона несанкционированного митинга в Магасе 27 марта Аушев бросил в него кусок железной решетки и попал в ногу, чем причинил физическую боль, отметил адвокат.

Подсудимый заявил в суде, что признает свою вину частично. В частности, он не отрицал, что бросил кусок решетки в сотрудника Росгвардии, но заявил, что в его действиях не было политической составляющей и он не поддавался влиянию авторитета организаторов митинга, рассказал адвокат. Ранее при оглашении обвинительного заключения сторона обвинения настаивала на том, что Аушев совершил свои деяния, «испытывая политическую вражду» к властям и под влиянием авторитета организаторов незаконного митинга, подчеркнул Кансаев.

По словам адвоката, до ареста его подзащитный нигде не работал, так как ухаживал за мамой-инвалидом третьей группы.

Кансаев также напомнил журналисту, что Аушеву получил плохую характеристику от руководства СИЗО в Нальчике.

16 января в суде сотрудник прокуратуры озвучил в суде негативную характеристику, данную подсудимому руководством СИЗО Нальчика. Там говорилось о дисциплинарном наказании за плохое поведение. 

«Со слов Аушева, у него не было там взысканий. Он не помещался в штрафной изолятор. Там такие (отрицательные) характеристики выдали всем (участникам мартовских столкновений в Магасе)», - сказал адвокат.

Жалоб на здоровье и на условия содержания в следственном изоляторе у Аушева нет и не было, сообщил Кансаев.

Следующее заседание назначено на 14.00 мск 11 февраля. Предполагается, что сторона обвинения огласит на нем материалы дела: результаты экспертиз, протоколы осмотра места происшествия и прочие документы.

Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Информацию о задержаниях активистов  "Кавказский узел" разместил в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Примечание:

"Суд отказался перевести ингушского активиста под домашний арест", "Ингушская активистка Зарифа Саутиева задержана по делу о насилии на митинге", "Адвокаты потребовали освободить лидеров ингушского протеста".

Автор: Вячеслав Ященко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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