Азербайджанская оппозиция заявила о нарушениях в ходе предвыборной агитации

27 января 2020, 14:01

Оппозиционные кандидаты в Азербайджане столкнулись с препятствиями для встреч с избирателями, а их агитматериалы были испорчены, заявили в партии "Мусават".

Как писал "Кавказский узел", президент Азербайджана 5 декабря 2019 года подписал указ о роспуске парламента. Выборы назначены на 9 февраля 2020 года. Национальный совет демократических сил Азербайджана принял решение не участвовать в выборах и призвал к их бойкоту. Это решение поддержала Партия народного фронта Азербайджана. Аналитики указали на вмешательство властей в избирательную кампанию в Азербайджане.

Избирательная кампания в Азербайджане проходит в условиях ограничения свободы собраний и сопровождается преследованиями оппозиционеров, что не способствует проведению демократических парламентских выборов, констатировала делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы по итогам поездки в Баку 22-23 января.

Как рассказал лидер "Мусават" Ариф Гаджилы, 26 января были созданы препятствия для встреч кандидатов этой партии с избирателями в Джалилабадском и Биласуварском районах на юге Азербайджана.

По избирательным округам из этих районов в парламент баллотируются четыре кандидата от партии "Мусават" Юсиф Мехти, Эльдар Солтанлы, Азер Аскеров и Давуд Гурбанов. "Поскольку наши кандидаты выдвинуты партией, мы также с группой товарищей поехали на встречи в Джалилабад и Биласувар", - сказал Гаджилы корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, "на местах представители районной исполнительной власти и связанные с ними лица препятствовали избирателям". "Людей, приходящих на встречи, вынуждали возвращаться, запугивая проблемами в будущем. Целью было сорвать массовость встреч", - считает Гаджилы.

Он утверждает, что местные власти и полиция приказали объектам общепита не обслуживать прибывших из Баку представителей "Мусават".

"Куда мы не заходили перекусить, там сразу "исчезали готовые блюда", "болели повара" и нас не пускали в заведения. Видимо, они даже боялись неформального нашего общения с местными жителями", - сказал Гаджилы.

Он также сообщил о "практически повсеместном срыве и порче агитационных материалов кандидатов от "Мусават"".

"Хотя в Избирательном кодексе предусмотрена ответственность за это, никаких мер со стороны правоохранительных органов и избирательных администраций не предпринимается", - заявил Гаджилы.

"Власти много говорят о реформах, но от старых привычек не отказываются и проводят выборы по "накатанным сценариям" - в неравных условиях политической конкуренции", - отметил Гаджилы, который сам также является кандидатом в депутаты по одному из округов в Баку.

Исполнительный секретарь партии "Республиканская альтернатива" (ReAl) Натиг Джафарли главным недостатком агитационной кампании назвал отстранение от этого процесса телеканалов.

"Телеканалы страны отказались от участия в предвыборной агитации, хотя могли бы заработать на этом… Общественное телевидение выразило готовность предоставить эфир, но установило фантастические цены. Выборы без агитации на ТВ у нас проходят впервые. Видимо, властям удобно, чтобы к выборам не было повышенного интереса общества. Поэтому мы вынуждены работать с избирателями посредством прямых встреч и через Интернет", - сказал Джафарли корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, кандидаты от союза "Реальных республиканцев", учрежденного партией ReAl, не сталкивались пока с серьезными проблемами в проведении встреч с избирателями.

"Правда, в ряде мест срываются и портятся наши плакаты", - сказал Джафарли, также баллотирующийся в парламент по одному из округов Баку.

В то же время он отметил, что в организации встреч для кандидатов в депутаты, поддерживаемых властью, используется административный ресурс, и "есть видеосвидетельства этого". "Приводимые на встречи с кандидатами за счет административного ресурса люди часто не являются избирателями данного округа. И использование властями подобного устаревшего метода неэффективно и вызывает только улыбку", - добавил Джафарли.

Глава Института гражданских инициатив Башир Сулейманлы считает, что нарушений принципа равенства в предвыборной агитации по сравнению с прошлыми выборами стало меньше. "Однако это все-таки имеет место. Поступают сообщения о подкупе избирателей для поддержки кандидатов от власти. Распространяются сообщения об участии этих кандидатов в проведении линий водоснабжения, прокладке дорог. Кандидаты сами распространяют эти материалы со своих страниц в соцсетях, что является нарушением закона", - заявил Сулейманлы корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, "организация встреч провластных кандидатов с избирателями за счет административного ресурса в отличие от предыдущих выборов делается в завуалированной форме".

"Раньше местные чиновники не стеснялись организованно вести работников бюджетных учреждений на встречи кандидатов, поддерживаемых властью. Но сейчас это делается тихо - даются поручения ходить не коллективно, а индивидуально, чтобы не привлекать внимание", - предположил Сулейманлы.

В свою очередь, секретарь ЦИК Азербайджана Микаил Рагимов отметил, что этот орган не может полностью контролировать соблюдение принципа равенства в предвыборной агитации.

"Мы не можем контролировать все, что происходит в 125 избирательных округах. Это физически невозможно. Если в каких-то округах есть нарушения, то заинтересованные кандидаты могут подавать жалобы в окружные избирательные комиссии и ЦИК. Никто не обладает привилегией в ведении агитации. Нарушения принципа равенства должны пресекаться", - заявил Рагимов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, пока никто из кандидатов не обращался с жалобами на нарушения в ходе предвыборной агитации.

На телеканалах и в государственных СМИ Азербайджана в период избирательной кампании преобладает информация в пользу власти и полностью отсутствует политический плюрализм, заявили ранее Институт демократических инициатив и азербайджанские журналисты.