Главред Criminal.az счел кибератаку продолжением давления на него

24 января 2020, 00:22

Азербайджанское online издание Criminal.az подверглось кибератаке, в результате которой удалены более 400 статей и сообщений. Его руководитель Анар Мамедов 23 января обратился к руководителям силовых ведомств с просьбой расследовать взлом сайта, установить и наказать виновных.

Как писал "Кавказский узел", Анар Мамедов 11 января обратился к главе МВД Азербайджана Вилаяту Эйвазову с письмом, в котором попросил расследовать распространяемые в социальных сетях сообщения о его жестоком избиении. Журналист усмотрел в фейке физическую угрозу для него. 13 января министр внутренних дел Азербайджана пообещал главреду сайта Criminal.az найти авторов этих сообщений.

Criminal.az подвергся кибератаке 20 января в период 14.27-14.30 по местному времени (13.27-13.30 мск), сообщил Мамедов корреспонденту "Кавказского узла".

"Это была не просто грубая хакерская атака. Злоумышленники, взломав пароль, зашли в админ-панель и целенаправленно удалили более 400 публикаций. Мы обнаружили это не сразу. 20 января было нерабочим днем (День скорби по случаю годовщины "Черного января" в Азербайджане, - прим. "Кавказского узла"), и в этот день мы сайт не обновляли. На следующий день мы увидели появление на главной странице старых материалов. Поначалу мы не придали этому значения, подумав, что это какой-то технический сбой. Но когда стали разбираться, поняли, что было внешнее вмешательство, а записи удалены целенаправленно", - рассказал Мамедов.

По его мнению, сайт взломали профессионалы высокого уровня. "Они так умело вошли в админ, будто это сделали мы сами. Наши специалисты пытаются восстановить публикации", - отметил Мамедов.

Он расценивает случившееся как "звено в цепи нападок" на него за публикации критических материалов.

"На протяжении последних двух лет давление на меня не прекращается. Периодически против меня возбуждают гражданские иски, уголовные дела, вызывают в органы полиции, прокуратуры. По профилю сайта мы часто критикуем силовые ведомства, впрочем, не только их. Там, где есть нарушения прав человека, подозрения в коррупции, мы освещаем это. Но мы действуем в рамках закона. Одной из причин того, что на меня не ослабевает прессинг, является то, что я не удаляю опубликованные тексты. Этого от меня не раз открыто и опосредованно требовали. Но, в отличие от руководителей других сайтов, я не удаляю записи, так как отвечаю за свои публикации", - сказал Мамедов.

18 марта 2019 года главный редактор сайта Criminal.az Анар Мамедов был приговорен к 5,5 года лишения свободы условно. Суд признал его виновным в публичных призывах против государства, превышении полномочий и подлоге. 7 января начался суд по новому делу против Мамедова. Иск подала владелица фирмы Lombard N:1 Малахат Гурбанова, которая обвинила журналиста в клевете.

Анар Мамедов сообщил, что 23 января направил официальные жалобы в Генпрокуратуру, МВД, Службу государственной безопасности, Особую службу госохраны и Минсвязи с просьбой расследовать кибератаку, установить и наказать виновных.

"С помощью адвокатов я составил официальную жалобу и разослал в государственные органы. Это официальная жалоба, и они должны отреагировать. Это очень серьезно. Сегодня удалили записи, а завтра могут выставить противозаконный контент на сайте и на основе этого завести против меня новое дело", - сказал Мамедов.

Исполнительный директор Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов также считает, что в отношении сайта Criminal.az совершена кибератака. "На самом деле имеют место преступления, предусмотренные целым рядом статей Уголовного кодекса Азербайджана. И правоохранительные органы должны со всей серьезностью расследовать эти преступления", - заявил Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в частности, есть признаки преступлений, предусмотренных по ст. 271 (неправомерный доступ к компьютерной системе), ст. 272 (неправомерное завладение компьютерной информацией) и ст. 273 (неправомерное вмешательство в компьютерную систему или компьютерную информацию) УК Азербайджана. В силовых структурах есть подразделения против киберпреступлений, а в Минсвязи - Центр электронной безопасности, отметил он.

"Соответствующие службы имеют технические возможности установить IP адреса атак и далее провести оперативно-разыскные мероприятия. Если атака совершена из-за рубежа, то следует обратиться в органы соответствующего государства. То есть, при желании, нетрудно провести расследование и по меньшей мере выявить, откуда атаки были произведены, и это прольет свет на мотивы злоумышленников", - сказал Гусейнов.

При этом он указал на то, что Мамедов на протяжении длительного времени находится под давлением. "В отношении него есть приговор, и он отбывает наказание в виде лишения свободы сроком на 5,5 года условно. Но против него сейчас еще одно уголовное дело - по обвинению в клевете, по которому журналисту грозит еще два года. Если суд приговорит его к тюремному наказанию, то его прежний условный срок станет реальным", - сказал Гусейнов.

В пресс-службе МВД корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что "обращения граждан рассматриваются в порядке, предусмотренном законом". В других ведомствах, куда обратился журналист, получить комментарии не удалось.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".