Строительство ГЭС на реке Трту приостановлено после резонансной акции Кананяна

23 января 2020, 06:27

Школьники города Карвачара поддержали требования объявившего голодовку местного жителя Александра Кананяна, который требует остановить строительство малых ГЭС на реке Трту. Омбудсмен Нагорного Карабаха инициировал переговоры Кананяна с правительством, которое сообщило о приостановке строительных работ.

Как писал "Кавказской узел", житель города Карвачар, политолог Александр Кананян 21 января объявил голодовку с требованием прекратить строительство малых гидроэлектростанций на реке Трту (Тертер) в Карвачарском районе Нагорного Карабаха и проверить экологическую безопасность всех ГЭС в регионе.

22 января ученики школы города Карвачар опубликовали в соцсети Facebook заявление к руководству учебного заведения, в котором сообщили, что поддерживают требования Александра Кананяна и, "выражая свою политическую позицию, намерены 23 января в 13.00 (по местному времени или 12.00 мск) объявить бессрочную забастовку, если требования не будут выполнены" (перевела корреспондент "Кавказского узла"). Под заявлением стоит 15 подписей. По данным на 06.30 мск сегодня, 23 января под публикацией стоит 122 отметки "Нравится", 18 отметок "Супер", одна отметка "Сочувствую" и семь комментариев на армянском языке.

Омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян написал на своей странице в соцсети Facebook 22 января, что "начался диалог между правительством и Александром Кананяном, который объявил голодовку, требуя прекратить строительством малых ГЭС в Шаумянском (Карвачарском) районе и усилить контроль над ГЭС в целом".

«Правительство заверило меня, что строительные работы уже остановлены, и правительство готово к конструктивным обсуждениям и сотрудничеству. Я также готов внести максимально возможный вклад в конструктивный диалог между правительством и Александром Кананяном в надежде, что это приведет к прекращению голодовки Кананяна, надлежащему осуществлению прав граждан, усилению общественного и государственного контроля над защитой окружающей среды и эффективности энергосистемы», - написал Бегларян, чью публикацию перевела корреспондент "Кавказского узла".

Он также сообщил, что проинформировал министерство здравоохранения об акции Кананяна с просьбой следить за состоянием его здоровья, врач уже посетил голодающего, провел соответствующее обследование и зафиксировал, что проблем со здоровьем у Кананяна нет.

Что касается заявления учеников карвачарской школы, то Артак Бегларян призвал их воздержаться от забастовки, добавив, что их "образование важнее для всех нас". Публикация Бегларяна по данным на 06.00 мск сегодня, 23 января набрала 43 отметки "Нравится", три отметки "Супер", одну отметку "Ух ты!" и один комментарий на армянском языке.

Корреспонденту "Кавказского узла" Артак Бегларян рассказал, что лично не проверял, остановлены ли строительных работы на малых ГЭС на реке Трту (Тертер), а "опирается на заверения государственного министра Нагорного Карабаха Григория Мартиросяна". Он также отметил, что держит постоянную связь с Александром Кананяном и готов оказать ему содействие "в рамках своих полномочий".

Александр Кананян рассказал по телефону корреспонденту "Кавказского узла", что "второй день голодовки прошел при положительных эмоциях".

"Много людей заходит проведать, поговорить, поддержать. Я всегда бываю на виду у людей и общаюсь с представителями СМИ как местных, так и из Армении», - рассказал он.

Он также сообщил, что ему "было неожиданно приятно, что ученики в школе самоорганизовались".

«Меня навестили старшеклассники. Я им высказал свое мнение, что я против, чтобы они шли на такой шаг. Но сам факт того, что молодые люди нашли в себе храбрость выступить с такой инициативой, несмотря на то, что в отделе образования были недовольны, я оцениваю положительно. Но, повторяю, я не сторонник вовлекать детей в какие-либо процессы», - рассказал Кананян.

Он также рассказал, что 22 января "была первая и пока единственная провокация в присутствии журналистов из Степанакерта".

«Приехали журналисты из издания "Арцах инфо". И во время интервью во двор ворвался пьяный мужчина, местный житель и стал упрекать, что я не искренен в том, что делаю. Но это была четкая провокация. Через полчаса он был выпровожен», - рассказал Кананян.

Он также сообщил, что собирается обойти все строящиеся ГЭС, чтобы убедиться, что работы по их строительству действительно приостановлены.

"Действительно, омбудсмен Арцаха (Нагорного Карабаха) Артак Бегларян неформально взял на себя роль посредника в переговорах. Я категорически исключаю любую возможность разговора с (президентом Нагорного Карабаха) Бако Саакяном и олигархами", - отметил Кананян.

Он высказал мнение, что государственный министр Нагорного Карабаха Григорий Мартиросян" "желает ситуацию разрешить". Но переговоры с ним по созданию комиссии Кананян намерен начать лишь после того, как убедится, что "все работы (по строительству ГЭС) приостановлены, техника убрана на площадки и законсервирована".

«В комиссию должны войти лучшие специалисты из Еревана и Степанакерта по гидроэнергетике, по финансам, чтобы понять, каким образом и как выдавалось финансирование под строительство ГЭС. Комиссия должна [...] иметь доступ ко всем необходимым источникам информации», - отметил Кананян.

Он также отметил, что уже новому правительству Нагорного Карабаха придется принимать меры по малым гидроэлектростанциям после заключения комиссии. Кананян также добавил, что пока будут длиться переговоры, он не намерен прекращать голодовку.

Президентские и парламентские выборы в Нагорном Карабахе состоятся 31 марта.