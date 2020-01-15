Пикетчик потребовал вернуть сельчанам земли под Махачкалой

15 января 2020, 13:04

Власти Кумторкалинского района оставили без земли членов местного сельхозкооператива, заявил на пикете в Махачкале председатель СПК Расул Сулейманов. Он добивается проверки действий районной администрации.

Сегодня председатель сельскохозяйственного кооператива (СПК) имени Юсупа Гаджакаева вышел на одиночный пикет на центральную площадь Махачкалы, к Дому правительства. С собой он принес два плаката. На одном из них он написал, что у СПК украли пять тысяч гектаров земли, а на другом обратился к главе Дагестана Владимиру Васильеву с вопросом "где борьба с коррупцией?", передал корреспондент "Кавказского узла".

Став главой республики в 2018 году, Владимир Васильев начал кампанию по борьбе с коррупцией. Дагестанские журналисты указали на угрозу преследования для большинства глав муниципалитетов, отмечается в подготовленном "Кавказским узлом" обзорном тексте об итогах 2019 года в Дагестане. Новости о кадровых чистках в Дагестане "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

По словам Сулейманова, еще десять лет назад муниципальные власти Кумторкалинского района передали земли СПК в собственность сельсовету Коркмаскалы. Члены СПК остались ни с чем, а сами эти земли, расположенные рядом с Махачкалой, сейчас распродаются по частям, утверждает протестующий.

Многочисленные обращения к властям, по его словам, никакого результата не дали - чиновники отвечают только отписками. "Мне не нужна встреча с чиновниками. Я хочу, чтобы власти провели проверку и защитили наши права на землю", - сказал Сулейманов.

В начале акции к Сулейманову подошел сотрудник полиции и записал данные пикетчика. Затем на площадь подъехал наряд полиции, еще раз записав данные Сулейманова. Через 40 минут к протестующему подошел участковый уполномоченный, чтобы взять у него объяснительную. Из Дома правительства к пикетчику в течение часа никто и не вышел.

На сайтах главы и правительства Дагестана, а также администрации Кумторкалинского района к 13.04 мск 15 января не появилось реакции на пикет Сулейманова.

В октябре 2019 года "Кавказский узел" писал о голодовке трех активистов, которые требовали возвращения исторических земель жителям кумыкских поселков Альбурикент, Кяхулай и Тарки. Поводом для протестной акции стала распродажа спорных участков в микрорайоне ДОСААФ под Махачкалой.

Летом 2019 года жители махачкалинского поселка Сулак выступили против передачи властями Дагестана пастбищных земель частному предприятию. Общественный совет поселка потребовал расторжения договоров аренды земли вокруг поселка и ее перераспределения под пастбища для скота местных жителей.