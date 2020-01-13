Саакашвили заподозрен в попытке свержения власти в Грузии

13 января 2020, 19:45

Грузинская полиция заподозрила Михаила Саакашвили в причастности к попытке свержения власти на основании его слов о том, что летом 2019 можно было добиться "падения режима".

Как писал "Кавказский узел", акции протеста в Тбилиси начались после того, как 20 июня на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство части депутатов, которых поддержали сторонники оппозиции. Протестующие добились отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе, но их требование об отставке министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии осталось невыполненным. В июне массовые акции шли практически ежедневно, в июле они пошли на спад.

Министерство внутренних дел Грузии изучает заявление бывшего президента страны Михаила Саакашвили в связи с акцией протеста 20-21 июня 2019 года в Тбилиси, сказанное им 12 января в интервью телекомпании "Мтавари архи", пишет сегодня, 13 января "Спутник-Грузия" со ссылкой на сообщение ведомства.

Саакашвили заявил, в частности, что "Бидзина Иванишвили (лидер правящей партии "Грузинская мечта" - прим. "Кавказского узла") был на грани". По его мнению, "еще немного, и режим бы пал", но "момент был упущен".

МВД предполагает, что Саакашвили причастен к событиям июня 2019 года. "Данное заявление представляет собой достаточное основание для предположения, что 20 июня 2019 года Михаил Саакашвили непосредственным участием и руководством осуществил явную попытку свержения государственной власти насильственным путем", - говорится в сообщении ведомства, которое цитируют "Новости-Грузия".

Вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров "Грузинской мечты" Георгий Вольский заявил 13 января на брифинге, что Саакашвили "практически дал признательные показания, заявив, что оппозиция была очень близка к свержению власти". "Саакашвили заявил и о том, что оппозиция продолжит и в будущем свои действия в том же ключе", - цитирует Вольского "Интерфакс".

Михаил Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год. В 2015 году он получил гражданство Украины и был назначен главой Одесской областной государственной администрации. В ноябре 2016 года Саакашвили был уволен с поста одесского губернатора, говорится в его биографии на "Кавказском узле".

В Грузии Саакашвили заочно осужден на три года по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена Сандро Гиргвлиани и к шести годам по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили. Ему также предъявлены другие обвинения, в частности, в растрате бюджетных средств, разгоне акции оппозиции в ноябре 2007 года, погроме в телекомпании "Имеди", изъятии собственности у миллиардера Бадри Патаркацишвили, говорится в справке "Грозит ли Саакашвили тюрьма или высылка с Украины?".