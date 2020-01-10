Акция в поддержку ингушских активистов вызвала отклик у москвичей

10 января 2020, 23:34

Жители столицы России зачастую ничего не знают о преследовании противников соглашения о чечено-ингушской границе, констатировали участники сегодняшней серии пикетов у здания администрации президента. Прохожие читали и фотографировали плакаты активистов.

Как писал "Кавказский узел", сегодня активисты в Москве вышли на одиночные пикеты у здания администрации президента. Они потребовали освободить участников митинга в Магасе.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе. Это привело к стычкам с силовиками на следующий день. С начала апреля в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов. В отношении по меньшей мере 29 из них были возбуждены уголовные дела. С 12 по 27 декабря Железноводский горсуд на Ставрополье вынес приговоры шести участникам митинга в Магасе.

Организатором пикетов в Москве выступило движение "Бессрочный пикет". В столице мало знают об ингушских активистах, отметила активистка Елизавета Александрова-Зорина. "С плакатами против репрессий в Ингушетии мы иногда выходили, но быстро поняли, что в Москве никто ничего об этом не знает, поэтому решили посвятить весь пикет одной теме. Сегодня много раз приходилось слышать от прохожих: "что за ингушское дело?", "ингушские политузники - кто это?". Мы, кстати, и с полицейскими, которые нас охраняли, провели ликбез - они теперь в курсе", - рассказала Александрова-Зорина корреспонденту "Кавказского узла".

Александрова-Зорина подытожила: «Сегодня мы увидели, что есть много желающих участвовать в пикетах. И решили, что будем теперь периодически проводить такие акции, пока всех активистов не отпустят. Я верю, что в наших силах повлиять на этот процесс».

Один из участников акции, Даниил, отметил, что до этого не интересовался судьбами участников протестов в Магасе. Об акции он узнал из Telegram. Москвич стоял на пикете с плакатом "Мирный протест – не экстремизм. Требуем освободить фигурантов «ингушского дела»". "Мне не нравится то, что в России с каждым годом постепенно вводится цензура", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Активистка Любовь Сумм также пикетировала с плакатом "Мирный протест - не экстремизм". "Ингушей не спросили именно тогда, когда мнение народа очень важно", - сказала она, пояснив, что такие вопросы, как возвращение прямых выборов главы региона и изменения границ, должны решаться на референдуме. "Такие вещи нельзя решать в обход народа. Это противоречит демократии. Мирный протест намеренно превратили в экстремизм известным способом: если вышедших на протест [преследовать] и бить, то со стороны это выглядит, как подавление. В результате появляются списки людей, которых можно судить: утром человек просыпается, и понимает, что он уже туда внесен", - рассказала активистка.

По ее мнению, российские активисты в целом недостаточно поддерживают участников ингушских протестов.

Акцию посетил и член Совета Правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов. "Такие пикеты необходимы для привлечения внимания к преследованию активистов по политическим мотивам в России. Про «московское дело» знают по всей России, оно на слуху, но про Ингушетию ведают значительно меньше. Любое привлечение внимания к делам по преследованию активистов полезно. [Властям будет] труднее фальсифицировать дела и тяжелее преследовать обычных граждан", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

На Новой площади напротив входа в администрацию президента были припаркованы четыре полицейских автомобиля, рядом с ними дежурили около десятка полицейских, столько же было оперативников в гражданском. У некоторых пикетчиков полицейские спрашивали паспорта. "Смотри, чтобы личные данные никуда не попали", - прошептал в микрофон-петличку стоящий рядом оперативник в штатском. Своих лиц оперативники не скрывали, от камер лиц не отводили, передал корреспондент "Кавказского узла".

Прохожих заинтересовала акция. Люди останавливались, читали надписи на плакатах, фотографировали их, делали селфи. Останавливались и люди зрелого возраста, и молодежь.

"Впервые слышу о Саутиевой – женщине с плаката. Ну приду домой, почитаю. Привлекает внимание то, что [в акции участвует] много людей", - отметила корреспонденту "Кавказского узла" москвичка Ирина Владимировна.

Ингушская активистка Зарифа Саутиева находится под арестом с 15 июля 2019 года. Она стала первой ингушской женщиной, арестованной по политическим мотивам. Правозащитный центр "Мемориал" признал ее политзаключенной. Защитник рассказал о неэффективно организованном расследовании дела Саутиевой, а сама активистка пожаловалась на адвокату, что не может добиться осмотра стоматолога в СИЗО Нальчика после ночи с зубной болью.

"Кое-что слышала про ингушский протест. Не вижу хэштегов на плакатах. Так было бы проще людей привлечь. В метро почитаю историю [протестов в Ингушетии]", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" студентка Евгения.

Информация о задержаниях активистов собирается "Кавказским узлом" в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".