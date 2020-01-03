Активист Лаша Чхартишвили задержан у здания парламента Грузии

03 января 2020, 17:13

Акция протеста у здания парламента Грузии привела сегодня к потасовке между полицейскими и активистами. Сторонник Лейбористской партии Грузии Лаша Чхартишвили обвинен в мелком хулиганстве и неповиновении сотруднику правоохранительных органов.

Как информировал "Кавказский узел", вечером 30 декабря 2019 года на проспекте перед зданием парламента власти убрали палатки протестующих, добивающихся изменения избирательной системы. Была убрана и палатка Малхаза Мачаликашвили. На месте убранных палаток 31 декабря мэрия установила детские аттракционы. Мачаликашвили заявил, что в результате демонтажа его палатки пропали 22 тысячи подписей в поддержку парламентского расследования убийства его сына силовиками.

Членами движения "Измени" и член Лейбористской партии Лаша Чхартишвили во время сегодняшней протестной акции попытались пройти к месту, где ранее стояли палатки, и прикрепить к установленному там аттракциону фото разгона митинга 20 июня 2019 года. Полицейские преградили им путь, и произошла потасовка. Силовики увели с собой Лашу Чхартишвили, сообщил сегодня на своем сайте Первый канал грузинского телевидения. Целью активистов было поддержать предпринимателей, отказавшихся торговать у здания парламента, отмечается в публикации.

20 июня 2019 года на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента, и у здания парламента в Тбилиси стали собираться тысячи возмущенных людей с политическими требованиями. После попытки протестующих прорваться в здание парламента полиция прибегла к жестким мерам, применив против демонстрантов слезоточивый газ и резиновые пули. Минздрав сообщил о госпитализации 240 человек, а МВД - о задержании 305 участников акции, часть которых подверглась административным арестам, говорится в материале "Кавказского узла", подготовленном по итогам 2019 года на Южном Кавказе.

Лаша Чхартишвили обвиняется по двум статьям Административного кодекса - о мелком хулиганстве и неповиновении правоохранителям, сообщило МВД Грузии. Участники акции заявили, что Чхартишвили просто "стоял и протестовал", передало агентство "Интерпрессньюс". Члена Лейбористской партии привезли в Тбилисский городской суд.

Ранее, 2 января, между торговцами новогодними товарами на площади Первой Республики и представителями муниципальной инспекции произошел конфликт. Предприниматели отказались переместиться и торговать у здания парламента - на месте, где стояли палатки протестующих, перевел корреспондент "Кавказского узла" информацию грузинского телеканала "Рустави 2".

Торговать на площади Первой Республики в период новогодних праздников, с 25 декабря по 13 января, можно только после получения соответствующей регистрации, заявила мэрия Тбилиси. В то же время регистрации не требуется для торговли в специально отведенных местах, таких как площадка возле здания парламента, перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение, опубликованное сегодня на сайте мэрии.

Акции протеста не утихают в Тбилиси с 14 ноября 2019 года, когда в парламенте было провалено голосование за проект смены избирательной системы. Протестующие требуют отправить правительство в отставку, отстранить от власти лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили и назначить внеочередные парламентские выборы "при временном правительстве и в условиях независимой избирательной администрации". Требование внести изменения в избирательную систему еще в июне выдвигали участники митингов в Тбилиси, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии - 2019".

Материалы об акциях протеста в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Новые протесты в Грузии - 2019".