02 января 2020, 18:52

Имагожев взят под арест по делу об атаке в Магасе

Больничная палата, где лежит Ахмед Имагожев, взята под вооруженную охрану, дело об атаке на полицейский пост в Ингушетии передано в главное управление Следкома России по СКФО, сообщил источник в правоохранительных органах.

"Кавказский узел" писал, что 1 января пришел в сознание Ахмед Имагожев, госпитализированный после нападения на пост ДПС в Магасе 31 декабря 2019 года. Два человека сбили на машине стоявшего у дороги сотрудника ДПС, потом напали с ножами на экипаж полиции. По данным силовиков, нападавшими были Микаил Мизиев и Ахмед Имагожев - мастер спорта по армрестлингу. Мизиев убит, а Имагожев ранен и госпитализирован. В результате атаки убит один из полицейских, еще три силовика получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".

Подозреваемый в нападении на полицейских в Магасе арестован, его больничная палата находится под постоянной вооруженной охраной, сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, подозреваемый рассказал правоохранителям об обстоятельствах подготовки и совершения нападения. "Дело передано в Главное следственное управление СК РФ по СКФО, расследовать его будут они", - добавил источник, чьи слова приводит сегодня ТАСС.

В больничную палату не пускают местных журналистов, доступ открыт только сотрудникам Следственного комитета, со ссылкой на собственный источник сообщил сегодня "Интерфакс". Этот источник также рассказал, что палата охраняется вооруженными силовиками. Арестованный в больнице уточнял у силовиков, действительно ли Микаил Мизиев погиб, проинформировало издание.

Ранее пользователи соцсетей поспорили об ответственных за атаку в Магасе. Одни возложили ответственность на полицию, другие - на родителей, чьи дети становятся террористами. Часть участников дискуссии предположили, что нападавшие были завербованы самими силовиками.

Властям и правозащитным организациям надо работать с родителями или другими членами семей потенциальных террористов, потому что близким легче заметить увлечение молодых людей радикальными взглядами,указала исследователь Виктория Гуревич в материале, подготовленном для "Кавказского узла".

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". "Кавказский узел" также регулярно обновляет хронику о нападениях, обстрелах и вооруженных инцидентах в Ингушетии.

Примечание:

"Источник назвал имена преемников Ибрагима Эльджаркиева", "Выходцы из Ингушетии раскрыли подоплеку претензий баталхаджинцев к Эльджаркиеву", "Усиленные меры безопасности сопровождали похороны Эльджаркиева в Назрани".

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