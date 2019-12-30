Активисты отметили перспективы развития туризма в Самурском нацпарке

30 декабря 2019, 23:37

Создание национального парка в Самурском лесу обезопасит его территорию от любой хозяйственной деятельности и даст стимул развитию туризма в Дагестане, считают участники акций за сохранение леса. Активисты добились остановки работ по строительству водовода в Самурском лесу, и власти отказались от этого проекта.

"Кавказский узел" писал, что по распоряжению правительства России от 25 декабря, в Дагестане был создан национальный парк "Самурский", который будет находиться в ведении Минприроды России. Ведомству поручено "обеспечить режим особой охраны природных комплексов и объектов" на территории нацпарка. Это решение российских властей воодушевило активистов Всемирного фонда дикой природы.

Жители Дагестана еще в 2013 году выходили на акции протеста против строительства водозаборной станции на реке Самур, опасаясь за сохранность Самурского леса. В декабре 2016 года около 900 жителей собрались на стихийный митинг в Самуре и решили составить петицию с призывом к президенту Путину спасти лес.

Активисты остановили строительство водовода в Самурском лесу

Все работы по строительству водозабора на территории Самурского леса были приостановлены в конце прошлого года, рассказал один из активистов по защите леса, депутат собрания Магарамкентского района Магомеданифа Бейбутов.

«Официального (документа) о прекращении (строительных) работ, правда, нам еще не показывали, но уже как год все работы на территории леса свернуты. Трубы, привезенные столбы для прокладки электричества, шлакоблоки пока еще не вывезены с местности, но, по некоторым данным, их хозяева уже объявили об их продаже», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Бейбутов.

По его словам, люди, активно выступавшие за сохранение леса, вернулись к своей обычной жизни, и повода для протестов уже нет. После создания национального парка, уверен Бейбутов, никто больше «не рискнет проводить какие-либо работы, угрожающие лесу».

«Люди сохранили лес, природу от варварского уничтожения - местные жители не смогли на это спокойно смотреть. С новым статусом мы надеемся, что начнутся улучшения, будет развиваться туризм в наших краях. А самое главное - сохранится сам лес», - предположил депутат.

Самурский лес, один из пяти древнейших лесов России, расположен в дельте реки Самур, в нем сохранились последние в России реликтовые лиановые леса и 65 видов краснокнижных позвоночных животных, сообщило в марте российское отделение Всемирного фонда дикой природы, заявив об угрозе исчезновения Самурского леса. Работы по строительству водовода остановили местные жители, которые не дали строителям пробурить скважины в Самурском лесу.

С момента подписания распоряжения правительства России лес переходит под непосредственную защиту государства, и «есть надежда, что его больше не тронут», отметил общественно-политический деятель, один из активистов по защите Самурского леса Руслан Гереев.

«В поддержку Самурского леса в Дагестане было создано сильное общественное движение. Многие в республике встали на его защиту, поддерживали местных жителей, которые не давали бурить скважины на территории леса. И это не прошло даром. ФЛНКА (Федеральная лезгинская национально-культурная автономия. - Прим. "Кавказского узла") довело это до президента страны, и теперь лес находится под защитой государства. Это важно, потому что территория леса сокращается, нужно увеличивать лесопосадку, развивать флору и фауну. Никакие другие работы на территории (леса) не должны вестись, иначе мы его не сохраним», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Гереев.

Статус нацпарка обезопасит Самурский лес от хоздеятельности

Национальный парк - это более высокий уровень статуса природоохранного объекта, чем заказник, которым и являлся Самурский лес до выхода постановления правительства России, отмечает вице-президент ФЛНКА, заместитель главреда РИА «Дербент» и член экспертного совета дагестанского отделения «Русского географического общества» Амиль Саркаров. По его словам, если будет поддержка государства, то Самурский лес со статусом национального парка сможет стать «точкой роста для региона».

«Национальный парк - это одна из самых успешных и популярных форм. С одной стороны, она позволит сохранить природные территории, нуждающиеся в особой охране. А с другой стороны, предоставит возможность местным жителям и приезжающим туристам пользоваться благами местности с щадящей формой хозяйствования: без капитальных строений, серьезного преобразования ландшафта. Это важно, так как по периметру леса много густонаселенных пунктов. Поэтому национальный парк – это самая удачная форма для Самурского леса», - считает эксперт.

По его словам, природоохранный статус леса станет «серьезным препятствием для злоупотреблений». «Национальный парк с четко определенными границами лишит возможности нецелевого использования земель, а также снимет угрозы разрушения природной среды», - добавил Саркаров.

Эксперт отметил, что «с предоставлением такого статуса появятся жесткие ограничения на ведение какой-либо хозяйственной деятельности» на территории нацпарка. «От проекта водозабора (на территории леса) отказались еще до выхода постановления. Это решение было принято из-за того, что он оказался экономически нецелесообразен. К сожалению, у нас пока экономические вопросы оказываются более значимыми, чем экологические», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Строительство водозабора в лесу оказалось невыгодным мэрии

Администрация Дербента отказалась от обеспечения водой жителей города из скважин, пробуренных на территории леса, сообщили в мэрии города.

«Администрация города не была инициатором проведения этих работ. Мы пересчитали всю стоимость прокладки труб и пришли к выводу, что проект экономически не выгоден. Это очень дорогой проект, и к тому же необходимо было бы затрачивать огромные средства на доставку (воды) до Дербента. Один кубометр (воды) обошелся бы жителям в 18 рублей. Поэтому в мэрии сейчас ищут альтернативные источники водозабора. Есть несколько вариантов, при которых вода могла бы поступать до города самотеком, но пока ни один из них окончательно еще не принят», - пояснили корреспонденту «Кавказского узла» в администрации города.

В декабре 2016 года жители Самура провели очередной митинг, вынудив строителей прекратить работы и отозвать часть техники. Проблеме была посвящена организованная "Кавказским узлом" 9 апреля 2014 года онлайн-дискуссия на тему: "Самур: современные проблемы и перспективы решения", участники которой не согласились с доводами чиновников, предложив рассмотреть альтернативные способы водоснабжения города Дербент.

Напомним, что в 2017 году глава Федеральной лезгинской национально-культурной автономии Ариф Керимов обратил внимание российского президента на угрозу Самурскому лесу, и Путин пообещал рассмотреть этот вопрос, но тогдашний глава Дагестана Рамазан Абдулатипов заявил, что в республике уже есть программа по защите Самурского леса. В сентябре 2018 года местные жители вновь заявили об угрозе уничтожения уникального природного объекта. В начале 2019 года Путин анонсировал появление в Дагестане нацпарка, однако не уточнил, о какой именно территории идет речь.