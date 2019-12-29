Экологи добились режима особой охраны для Самурского леса

29 декабря 2019, 19:03

Активистов Всемирного фонда дикой природы воодушевило распоряжение главы правительства России Дмитрия Медведева о создании национального парка «Самурский» в Дагестане. Это решение призвано защитить Самурский лес, за сохранение которого борются экологи.

"Кавказский узел" писал, что жители Дагестана еще в 2013 году выходили на акции протеста против строительства водозаборной станции на реке Самур, опасаясь за сохранность Самурского леса. В декабре 2016 года около 900 жителей собрались на стихийный митинг в Самуре и решили составить петицию с призывом к президенту Путину спасти лес.

В 2017 году глава Федеральной лезгинской национально-культурной автономии Ариф Керимов обратил внимание российского президента на угрозу Самурскому лесу и Путин пообещал рассмотреть этот вопрос, но тогдашний глава Дагестана Рамазан Абдулатипов заявил, что в республике уже есть программа по защите Самурского леса. В сентябре 2018 года местные жители вновь заявили об угрозе уничтожения уникального природного объекта. В начале 2019 года Путин анонсировал появление в Дагестане нацпарка, однако не уточнил, о какой именно территории идет речь.

Самурский лес, один из пяти древнейших лесов России, расположен в дельте реки Самур, в нем сохранились последние в России реликтовые лиановые леса и 65 видов краснокнижных позвоночных животных, сообщило в марте российское отделение Всемирного фонда дикой природы, заявив об угрозе исчезновения Самурского леса. Работы по строительству водовода остановили местные жители, которые не дали строителям пробурить скважины в Самурском лесу.

Сообщение о том, что в Дагестане создан национальный парк «Самурский», поступило на SMS-сервис "Кавказского узла" 27 декабря.

Общая площадь нацпарка насчитывает 48273,15 гектаров. Она включает в себя территории Ахтынского, Дербентского, Докузпаринского и Магарамкентского районов Дагестана и делится на два кластера - равнинный прибрежный участок «Дельта Самура» и высокогорный участок «Шалбуздаг».

На этих территориях зарегистрированы более 50 редких и исчезающих видов птиц, занесенных в Красные книги России и Дагестана, а также занесенные в Красную книгу России кавказские подвиды выдры, лесной кошки и камышового кота. На высокогорном участке выявлено около 750 видов растений, что составляет более 22% от всей флоры Дагестана, из них 8 видов включены в Красную книгу России. В высокогорье также встречается 38 видов животных, занесённых в Красные книги России и Дагестана, отмечается в публикации на сайте правительства России.

Национальный парк будет находиться в ведении Минприроды России. Ведомству поручено "обеспечить режим особой охраны природных комплексов и объектов" на территории нацпарка, говорится в документе от 25 декабря, подписанном Медведевым.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) назвал решение Медведева "новогодним подарком" для заповедных территорий. "Поздравляем всех причастных, особенно коллег с Кавказского отделения WWF России", - говорится в публикации на странице организации "ВКонтакте".

"Ну и какой год парящего орла без нового национального парка на Кавказе. Поздравляю коллег с созданием национального парка "Самурский", - написал на своей странице представитель отделения WWF России в Нарьян-Маре Серей Уваров.

"Надеюсь, хоть теперь пожары и продажа земельных участков прекратятся", - написал Rayan Tedder, комментируя новость о создании нацпарка "Самурский" в паблике "Я Лезгин | Я Лезгинка" "ВКонтакте".

Адресованная Путину петиция "#СпасиСамурскийЛес", созданная в декабре 2016 года после митинга в Самуре, по состоянию на 19.03 мск 29 декабря набрала 4 403 подписи.