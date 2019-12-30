30 декабря 2019, 17:26

Второй силовик возвращен в СИЗО по делу о пытках Мусы Алиева

Хасавюртовский горсуд постановил вернуть из-под домашнего ареста в изолятор замначальника уголовного розыска одного из отделов полиции по делу о пытках подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней.

Как писал "Кавказский узел", 9 и 10 декабря Хасавюртовский горсуд Дагестана перевел под домашний арест замначальника уголовного розыска одного из отделов полиции и оперуполномоченного, обвиняемых в пытках местного жителя Мусы Алиева. 13 и 19 декабря Верховный суд Дагестана отменил это решение и постановил пересмотреть меру пресечения для полицейских. 26 декабря суд в Хасавюрте решил взять под стражу оперуполномоченного уголовного розыска.

В октябре Муса Алиев обратился к генпрокурору России, требуя взять под контроль расследование его заявления о пытках. По словам Алиева, силовики избивали его, пытаясь получить признательные показания в изнасиловании девочки, а затем стали угрожать его семье. Родные и знакомые Алиева заявляют о его невиновности

Сегодня судья Хасавюртовского городского суда Солтанат Хадисова вынесла решение о заключении под стражу на месяц заместителя начальника уголовного розыска одного из отделов полиции, который проходит подозреваемым по делу о пытках Алиева, пишет «Черновик».

Об этом же на своей странице в Facebook сообщил юрист "Комитета против пыток" Абубакар Янгулбаев, который представляет интересы Мусы Алиева. По его словам, оба силовика обвиняются по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Напомним, 21 декабря МВД Дагестана опубликовало в Instagram видеозапись показаний несовершеннолетней об изнасиловании, в котором девочка заявляет о вине Мусы Алиева. Юристы, после волны недовольства в соцсети прокомментировавшие публикацию, назвали ее нарушением закон. Журналист Светлана Анохина предположила, что видео опубликовано для оправдания силовиков. При этом пользователи Instagram высказались против возможного наказания пресс-секретаря МВД Дагестана Гаяны Гариевой, опубликовавшей видео с несовершеннолетней.

Примечание:

"Дагестанские журналисты поспорили об инициаторах публикации видео с жертвой насилия", "Пользователи соцсети осудили односельчан жертвы насилия в Дагестане", "Пользователей Instagram возмутило видео с жертвой изнасилования в Дагестане".

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