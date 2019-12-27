Болельщики назвали показухой бой Кадырова и Емельяненко

27 декабря 2019, 23:59

Согласие Александра Емельяненко на поединок с Рамзаном Кадыровым вызвало у пользователей соцсетей сомнение, что поединок будет честным. Болельщики указали, что Емельяненко уронил честь профессионального спортсмена, приняв вызов главы Чечни

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадырова вызвал на бой Александра Емельяненко, который поддерживает с ним дружеские отношения и в 2017 году уже демонстративно проиграл ему в дружеском поединке.

Александр Емельяненко выступал за бойцовский клуб "Ахмат" с 2016 года. После того, как его контракт подошел к концу в 2018 году, он подписал контракт на четыре боя с промоутерской компанией RCC Boxing. В ноябре 2018 года стало известно, что Емельяненко не стал продлевать контракт с "Ахматом". Он утверждал, что решение было принято по обоюдному согласию, а в Минспорта Чечни отметили, что "уход Александра из клуба не значит, что он оставляет Чечню".

Александр Емельяненко принял вызов Рамзана Кадырова. "Я рад приветствовать тебя, мой дорогой друг Рамзан! Я тут видел на просторах интернета, что ты вызываешь меня на бой. Я принимаю твое предложение, я готов выйти <...>. Право выбора, по каким правилам, место проведения я предоставляю тебе, мой дорогой друг. Готовь перчатки, Рамзан, будем боксировать, будем пропагандировать спорт и здоровый образ жизни. Ахмат – сила!" - говорит спортсмен на видео, опубликованном на его странице в Instagram 26 декабря.

Жители Чечни считают, что бой будет проходить не всерьез. "Понятно же, кто одержит победу, если это будет настоящий бой, полный контакт. Рамзан просто решил немного потешиться, вот и все", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Лечи.

"Емельяненко профессиональный боец. Рамзан, мягко говоря, любитель. Если даже бой между ними состоится, это будет просто шоу", - заявил корреспонденту "Кавказского узла грозненец Салавди.

Согласие Емельяненко встретило и критику, и поддержку в соцсетях

По состоянию на 23.58 мск 27 декабря публикация на странице Емельяненко собрала 253 тысячи просмотров и 1,5 тысячи комментариев. У Емельяненко 662 тысячи подписчиков. Одни пользователи соцсети поддержали эту идею, другие раскритикивали Емельяненко. "Саня, респект тебе", - написал pavlenkodima85. "А я всегда с большим интересом бои Саши смотрел и болел, и дальше буду", - заявил sattarov.stk.63.

"Превращать достойный спорт в балаган?! Думаю, хороший спортсмен ни за какие деньги этого делать не будет. Где чувство гордости и уважение к себе как к спортсмену, Александр? Хайп и деньги. Стыдно за Вас. И такие спортсмены представляют нашу страну и говорят о вере", - написал korobovvladimir_. "Они даже вести себя по-мужски не могут. Они даже не осознают, что на них миллионы смотрят, они примитивные люди. Ответственность где?" - прокомментировал пост Емельяненко chumakov868.

Некоторые пользователи предположили, что победа достанется Кадырову. "Единственный бой в истории бокса, где соперник будет нокаутировать сам себя", - оценил предстоящий поединок muradis0111.

"Сразу видно, хорошо заплатили. Могу поспорить, что Рамзан выиграет в первом же раунде с нокаутом", - написал batirtsoloev в сообществе "Грозный ТВ" в Instagram. По состоянию на 23.58 мск 27 декабря публикация в этом сообществе о том, что Емельяненко принял вызов Кадырова, собрала 20,2 тысячи просмотров и 50 комментариев. У сообщества "Грозный ТВ" 415 тысяч подписчиков.

Читатель сообщества "ЧП Чечня" givi_vaha указал, что такие бои не соответствуют статусу главы Чечни. "Не царское это дело - махаться с кем бы то ни было, ибо он является лицом целого народа", - написал он. "Лично мое мнение - цирк", - прокомментировал там же a.shkumatov. "С технической победой вас, Рамзан Кадыров", - написал abdulsalamov.

По состоянию на 23.58 мск 27 декабря публикация в "ЧП Чечня" собрала 34,2 тысячи просмотров и 107 комментариев. На страницу подписаны 64,9 тысячи пользователей.

"Молодец, Саня! <Зачем> биться с профи? Тут и бабло, и медиа!" - сыронизировал пользователь Youtube Юрий Якушевич в комментарии на канале GAGARIN SM. У канала 15,6 тысячи подписчиков, публикация о бое Кадырова и Емельяненко к 23.58 мск 27 декабря собрала 10,7 тысячи просмотров и 50 комментариев.

Брат Александлра Емельяненко конфликтовал с Кадыровым

Напомним, что теплые отношения Кадырова с Александром Емельяненко развивались на фоне конфликта между сторонниками главы Чечни и старшим братом бойца, президентом российской Федерации смешанных единоборств Федором Емельяненко. Он раскритиковал "детские бои", в которых победили трое сыновей Рамзана Кадырова, после чего в Москве было совершено нападение на дочь Федора Емельяненко.

Критику "детских боев" поддержал пауэрлифтер Михаил Кокляев, который предложил исключить грозненский клуб "Ахмат" из российской Федерации ММА. В ноябре Александр Емельяненко провел с Кокляевым поединок по правилам бокса и победил его.