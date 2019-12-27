"Новая газета" пожаловалась на обыски у журналистки по делу ЧВК на Кубани

27 декабря 2019, 20:32

Сотрудники силовых структур из Краснодарского края провели обыск у журналистки "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой. Редакция пожаловалась на действия силовиков, связав обыски с материалами о частной военной компании "Е.Н.О.Т. корп.", представители которой подозреваются в преступлениях на Кубани.

"Кавказский узел" писал о деятельности российских частных военных компаний, в частности о ЧВК "Вагнер", чья деятельность тоже связана с Краснодарским краем. С 2015 года представители частных военных компаний стараются завербовать на войну в Сирии россиян, участвовавших в конфликте на территории Украины, рассказал ранее "Кавказскому узлу" один из добровольцев. "Вагнеровцы" при подготовке пользуются теми же полигонами в Краснодарском крае, на которых идет подготовка бойцов спецназа ГРУ, хотя формально они не связаны с Минобороны России.

Сегодня, 27 декабря, "Новая газета" подала в Тверской суд жалобу на действия силовиков, изъявших у корреспондентки издания Юлии Мартовалиевой (Полухиной) ноутбук, мобильный телефон и носители информации. Пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова сообщила, что журналистку после обыска "допросили по делу общественной организации, известной, как ЧВК "Е.Н.О.Т"", а затем отпустили в статусе свидетеля.

Редакция связывает обыски с расследованием Полухиной о частной военной компании "Е.Н.О.Т. корп.", "участников которой СК Краснодарского края привлек к уголовной ответственности по обвинениям в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме", пишет сегодня "Интерфакс".

Частная военная компания "Е.Н.О.Т. корп.", она же региональная общественная организация "Единые народные общинные товарищества", отправляла своих членов в зону боевых действий на востоке Украины. В начале 2019 года организация фактически прекратила свое существование, а ее бывших участников начали привлекать по уголовным делам, в частности по делу о вымогательстве в Туапсе, говорится в материале Юлии Полухиной "«Еноты» в клетке", опубликованном "Новой газетой" 22 февраля 2019 года.

О четырехчасовом утреннем обыске в квартире спецкорра Юлии Мартовалиевой (Полухиной) "Новая газета" сообщила 26 декабря. Следственные действия проводили силовики с Кубани, а после обыска журналистку увезли "в неизвестном направлении", заявила редакция.

"Адвокат Юлии Петр Заикин не знает, куда ему направляться для участия в допросе. Мы требуем немедленно сообщить, где проходят следственные действия в отношении нашего специального корреспондента и допустить для участия в них адвоката", - говорится публикации издания.

Спустя несколько часов после публикации заявления "Новая газета" обновила информацию о следственных действиях у корреспондента. Юлию отвезли в Главное управление МВД по Москве на Петровке, сообщил "Коммерсант". При этом коллегам Мартовалиевой в пресс-службе ведомства эти данные подтвердить отказались.

Следственный комитет России подтвердил, что обыски у спецкорра "Новой газеты" были связаны с делом руководителей и членов организации "Е.Н.О.Т.". По данным ведомства, члены организации подозреваются в кражах, разбоях, бандитизме и организации преступного сообщества.

У следователей была информация, что в квартире журналистки "могут находиться предметы и документы, а также электронные носители информации, подтверждающие преступную деятельность" членов "Е.Н.О.Т.", говорится в публикации на сайте СКР от 26 декабря.

Дело расследуется на Кубани, хотя защита обвиняемых потребовала, чтобы расследование перенесли в Москву. По данным адвокатов, большинство фигурантов дела живут в Москве и там же совершались наиболее тяжкие преступления, вменяемые членам организации. Защита ссылается на "специфический характер" правоприменительной практики в Краснодарском крае, указывая, что Южный окружной военный суд ранее освободил одного из обвиняемых, сотрудника спецслужб, из-под стражи, писал 26 декабря "Коммерсант".