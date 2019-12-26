Мальсагов перевезен из Нальчика во Владикавказ

26 декабря 2019, 19:56

Одного из лидеров ингушского протеста Мусу Мальсагова перевезли сегодня в СИЗО Владикавказа без уведомления защиты, сообщил адвокат Магомед Беков.

Как писал "Кавказский узел", глава ингушского отделения Российского Красного Креста Муса Мальсагов находится под арестом по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам и о насилии по отношению к представителю власти. Правозащитный центр "Мемориал" признал его, а также находящихся под стражей по этому же делу активиста Ахмеда Барахоева и председателя общественного движения "Опора Ингушетии" Бараха Чемурзиева политзаключенными. Адвокаты Мальсагова и Чемурзиева заявили в Европейский суд по правам человека о нарушении прав арестованных. Ранее жалобу на нарушение прав в ЕСПЧ подал Барахоев.

Мусу Мальсагова перевезли по распоряжению руководителя следственной группы из СИЗО Нальчика в СИЗО Владикавказа, сказал корреспонденту "Кавказского узла" Магомед Беков.

"Для чего это сделано, непонятно. Все это происходит из-за неорганизованности следствия. Не было надлежащего уведомления адвокатов. Группа следователей работает разрозненно - часть следователей находится в Магасе, часть - во Владикавказе, другие - в Нальчике и Ессентуках", - сказал Беков.

По его мнению, дело, связанное с участниками протеста в Магасе, политизировано. "Увозят людей, куда и когда хотят, адвокатов об этом не уведомляют. Защита подает жалобы, на них приходят отказы в их удовлетворении по надуманным основаниям", - считает Беков.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. С начала апреля в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов. В отношении по меньшей мере 29 из них были возбуждены уголовные дела. После первых судебных решений по ингушским активистам, вынесенным 12 и 13 декабря, адвокат Андрей Сабинин предположил, что теперь заложена основа для обвинительных приговоров и лидерам протестов.

Информация о задержаниях активистов собрана в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", размещенной на "Кавказском узле". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".