Свидетели не подтвердили версию следствия по делу об убийстве Асанова

25 декабря 2019, 17:40

Вызванные в суд по делу об убийстве жителя Ногайского района Дагестана Эрадиля Асанова полицейские заявили, что не нашли во время досмотра у него ножа, с которым, по данным следствия, мужчина напал на силовика и был застрелен.

Как писал "Кавказский узел", Ногайский районный суд 7 ноября начал рассмотрение дела об убийстве местного жителя на допросе. Дело попало в суд после того, как потерпевшие пять лет требовали разбирательства. Подсудимый настаивал на версии о самообороне, при этом на заседании он попросил прощения у потерпевших. Потерпевшими признаны мать убитого Юмабийке Асанова и его брат Ринат Адильгереев.

22-летний житель Терекли-Мектеба Эрадиль Асанов был застрелен силовиком 6 октября 2014 года. По версии МВД, силовик применил табельное оружие, когда Эрадиль Асанов напал на него с ножом. Однако родственники Асанова считают, что его застрелили, выбивая признательные показания. Подсудимый силовик обвиняется по статьям об убийстве, превышении полномочий, а также мошенничестве с командировочными расходами.

На судебное заседание 25 декабря собрались более 30 родственников как со стороны потерпевших, так и со стороны обвиняемого, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" дядя убитого Эрадиля Асанова общественный защитник потерпевших Рустам Адильгереев.

"Матери Эрадиля во время суда стало плохо, ей пришлось вызывать скорую помощь. Во время заседания были допрошены оперативные сотрудники, доставлявшие в день убийства Эрадиля Асанова в РОВД Ногайского района. Это Исламбек Янполов и Мурзабий Шавгараев. Оба заявили в суде, что, когда доставляли задержанного, произвели поверхностную проверку и досмотр. Ножа у Асанова они не обнаружили", - сказал Адильгереев.

По словам общественного защитника потерпевших, "показания сотрудников РОВД в суде опровергают данные в ходе следствия показания обвиняемого о том, что Асанов имел при себе нож, с которым на него набросился".

Следующее заседание назначено на 21 января 2020 года, на нем продолжится допрос свидетелей по делу.