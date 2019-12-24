Следователи оценили в 8 млн ущерб по делу главы Дербентского района

24 декабря 2019, 23:22

Расследование дела бывшего главы Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова завершено, он обвинен в том, что передал шесть земельных участков своим родственникам, сообщил Следком.

Как писал "Кавказский узел", 10 апреля в администрации Дербентского района Дагестана были проведены обыски. На следующий день следствие сообщило о предъявленном Джелилову обвинении в растрате в особо крупном размере, Басманный райсуд Москвы принял решение заключить его под стражу. 19 апреля суд отстранил его от должности главы района. 1 июля стало известно, что арест Джелилова продлен на два месяца и 12 дней.

По версии следствия, Джелилов в 2015 году передал в собственность своим родственникам шесть земельных участков общей площадью шесть гектаров вдоль федеральной автодороги «Кавказ». В результате этого ущерб району составил более восьми миллионов рублей, сообщил сегодня Следственный комитет России на своем сайте.

Ранее следствие утверждало, что Джелилов безвозмездно передал в собственность три земельных участка площадью три гектара в Дербентском районе своим родственникам. Их кадастровая стоимость земли составляла более 3 млн рублей, сообщали следователи.

Джелилов обвинен в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщили следователи. Отметим, санкции статьи предусматривают до десяти лет лишения свободы.

Обвиняемый всяческие противодействовал расследованию дел, говорится в сообщении ведомства. В связи с делом Джелилова ряд должностных лиц администрации Дербентского района были освобождены от занимаемых должностей, отмечают следователи.

Комментариев от Джелилова или его представителей относительно предъявленного обвинения не поступало.