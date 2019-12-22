Пять человек обвинены по делу о покушении на Цотне Гамсахурдию

22 декабря 2019, 08:06

Двоим задержанным по делу о нападении на сына первого президента Грузии Цотне Гамсахурдию предъявлено обвинение в попытке убийства, трое обвинены в том, что они не сообщили об этом преступлении.

Как писал "Кавказский узел", Цотне Гамсахурдию госпитализировали 19 декабря после покушения в центре Тбилиси. Полиция завела дело о попытке умышленного убийства. Состояние Гамсахурдии после двух операций остается тяжелым, сообщили врачи. Сын первого президента Грузии Цотне Гамсахурдия опасался за свою жизнь, добиваясь наказания для предполагаемых убийц отца, заявили его друзья и родные. 20 декабря по этому делу полиция задержала пятерых человек.

Первый президент Грузии Звиад Гамсахурдия умер в декабре 1993 года в одном из селений региона Самегрело в Западной Грузии, где вместе с несколькими своими сторонниками скрывался от властей. 10 ноября 2009 года начала работу временная комиссия по изучению обстоятельств его смерти. В 2010 году она отклонила первоначальную версию Генпрокуратуры Грузии, согласно которой Гамсахурдия совершил самоубийство. В 2015 году прокуратура объявила о возобновлении расследования обстоятельств его смерти по статье об убийстве. "Кавказский узел" подготовил биографическую справку о Звиаде Гамсахурдии.

Пятерым задержанным по делу после нападения на Гамсахурдию предъявлено обвинение, приводит 21 декабря сообщение МВД Грузии Interpressnews. Двое задержанных обвинены но обвинение в попытке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах, совершенная группой лиц (п. «д» статьи 19-109 УК Грузии), отмечает ведомство.

Еще трем задержанным предъявлено обвинение по статье о несообщении об особо тяжком преступлении (ч. 3-й статьи 376 УК Грузии), следует из сообщения полиции.

Врачи провели Гамсахурдии компьютерную томографию, его состояние остается стабильно тяжелым, приводит издание сообщение врачей клиники Хечинашвили.