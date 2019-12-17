Братья Курбановы объяснили пытками отказ от адвокатов на следствии

17 декабря 2019, 01:35

Исмаил и Мухтар Курбановы из Каякентского района Дагестана заявили в суде, что отказались от защиты во время следствия под давлением силовиков. Следователи в Дагестане возобновили проверку по заявлению Курбановых о пытках.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября отец Исмаила и Мухтара Курбановых рассказал в суде, что его сыновья были похищены силовиками до их официального задержания. 25 ноября прокурор заявил, что Мухтар Курбанов несколько раз дал признательные показания об участии в сирийском конфликте на стороне боевиков, однако адвокат засомневался в достоверности протоколов. Жена Исмаила Курбанова на заседании 9 декабря заявила, что ее муж никогда не уезжал в Сирию.

По версии следствия, братья Мухтар и Исмаил Курбановы вступили в незаконное вооруженное формирование, хранили взрывчатку и в 2014-2016 годах воевали на стороне "Исламского государства"* в Сирии. Изъятые у Курбановых боеприпасы и гранату одному из братьев передал боевик Магомед Тамураев (известный по кличке Самурай), убитый еще в 2012 году, заявил на заседании суда 1 октября гособвинитель. 22 октября Курбановы на допросе в суде сообщили, что подверглись пыткам после задержания, отвергли все обвинения в свой адрес и заявили, что оговорили себя из-за угроз.

В Южном окружном военном суде 16 декабря продолжилось рассмотрение уголовного дела братьев Курбановых. Родственники и знакомые подсудимых не присутствовали на заседании, а единственным представителем СМИ в зале суда был корреспондент "Кавказского узла".

По просьбе защиты Курбановых была оглашена "объяснительная" Мухтара Курбанова, датированная 08.45 утра 8 февраля 2018 года (подсудимые были задержаны в 07.55 того же дня, - прим. "Кавказского узла"). В этой объяснительной записаны признания в получении гранаты и патронов от Магомеда Тамураева и участии в боевых действиях в Сирии. Адвокат Альфат Габбасов отметил, что объяснение Курбанова дословно совпадает с его последующими протоколами допроса.

Отвечая на вопрос про обстоятельства дачи объяснения, Мухтар Курбанов заявил, что до начала допроса ему дали прочитать текст протокола, а затем давали читать текст во время записи на видео. Сам протокол допроса не составлялся в его присутствии, а был просто распечатан, заявил подсудимый.

"Здесь не соответствует [действительности] все, кроме моих данных. Все это ложное, и придумали это работники [силовых структур]", - сказал суду Мухтар Курбанов.

Защитник также зачитал показания Мухтара Курбанова, данные им в марте 2019 года. В них молодой человек отрицает все обвинения и подробно описывает пытки током. Подсудимый пояснил суду, что ранее он не заявлял о подробностях пыток, так как к нему "приходили в СИЗО и говорили, что посадят всю семью".

Суд также изучил заявления от Мухтара и Исмаила Курбановых об отказе от адвоката в период следствия. Мухтар Курбанов в своем заявлении отказывается от адвоката "в связи с различием в позициях", указывая, что адвокат требует от него "не признавать вину". В заявлении подчеркивается, что оно "написано добровольно, без какого-либо давления". Подсудимые же заявили, что силовики заставили их написать эти заявления, угрожая продолжить пытки.

На заседании судья сообщил, что дагестанские следователи отменили постановление об отказе в возбуждении дела по заявлениям Курбановых о пытках. Документы возвращены в один из следственных отделов Махачкалы. Курбановы заявили суду, что назовут все известные им фамилии силовиков только следователям в СИЗО.

"Пусть [следователь] зайдет к нам, я даже карту отдела могу нарисовать! Как он может без нас ее [проверку] провести, просто [силовиков] опросить? Они же все друзья в республике, и следователи, и сотрудники!" - возмутился Исмаил Курбанов.

Рассмотрение дела продолжится 23 декабря в 14.00 мск. Ожидается, что обвинение и защита представят свои дополнения, после чего должна быть назначена дата прений.

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