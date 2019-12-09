Жена Исмаила Курбанова отвергла версию о его поездке на войну в Сирию

09 декабря 2019, 21:48

Супруга одного из братьев Курбановых, обвиняемых в причастности к боевикам и хранении взрывчатки, рассказала, как жила с супругом в Египте и Дагестане. Женщина уверена, что он не мог поехать в Сирию для участия в боевых действиях.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября отец Исмаила и Мухтара Курбановых рассказал в суде, что его сыновья были похищены силовиками до их официального задержания. 25 ноября прокурор заявил, что Мухтар Курбанов несколько раз дал признательные показания об участии в сирийском конфликте на стороне боевиков, однако адвокат засомневался в достоверности протоколов. 4 декабря защита заявила, что Курбановы в 2015-2016 годах находились в родном селе, а признательные показания зачитывали с готовых протоколов.

По версии следствия, братья Мухтар и Исмаил Курбановы вступили в незаконное вооруженное формирование, хранили взрывчатку, а младший из них, Мухтар, с конца декабря 2014 года до конца 2016 года воевал на стороне "Исламского государства"* в Сирии. Изъятые у Курбановых боеприпасы и гранату одному из братьев передал боевик Магомед Тамураев (известный по кличке Самурай), убитый еще в 2012 году, заявил на заседании суда 1 октября гособвинитель. 22 октября Курбановы на допросе в суде сообщили, что подверглись пыткам после задержания, отвергли все обвинения в свой адрес и заявили, что оговорили себя из-за угроз.

Южный окружной военный суд сегодня продолжил рассматривать дело братьев Курбановых. По видеосвязи с гарнизонным военным судом Махачкалы была допрошена жена Исмаила Курбанова — Патимат Сажидова, которая уже давала показания 29 октября, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

"В июне 2014 года мы с Исмаилом познакомились, 2 августа 2014 года состоялась свадьба. 19 августа 2014 года мы выехали через Азербайджан в Египет и в Каире сняли себе квартиру в восьмом микрорайоне. Исмаил там продолжал учиться и совершенствовать арабский язык, брал уроки у репетитора и подрабатывал", - рассказала суду Сажидова.

Девушка подтвердила показания допрошенного 2 декабря уроженца Дагестана Магомеда Газиева, жившего в Египте. "В октябре 2014 года мы познакомились с Магомедом Газиевым и его женой Патимат. Оказалось, что Магомед ранее жил в селе Гигатли Цумадинского района и хорошо знает мою маму, так как учился с ней в одной школе, это выяснилось в ходе разговора. До моего отъезда мы часто общались с Патимат, часто ходили с Исмаилом к ним в гости. Из-за беременности в феврале 2015 года я уехала обратно в Дагестан. С августа 2014 года и до моего отъезда Исмаил постоянно проживал в Каире", - объяснила она.

Знакомый братьев Курбановых на заседании суда 2 декабря рассказал, что Курбановы вели мирный образ жизни в Египте и не выезжали в Сирию для участия в боевых действиях.

«В апреле 2015 года Исмаил приехал из Каира домой в Дагестан, 12 августа того же года я родила дочь Мадину. С 4 сентября по 15 сентября 2015 года Исмаил выезжал в Каир за товаром, в октябре он также находился в Каире по торговым делам», - уточнила жена Исмаила Курбанова. Сам подсудимый ранее заявлял суду, что занимался покупкой и продажей восточных духов, кремов и масел.

Свидетельница заключила, что все время со дня знакомства она постоянно общалась с Исмаилом Курбановым и может утверждать, что в Сирию он не выезжал. Патимат Сажидова добавила, что со слов отца знает о самооговоре Исмаила Курбанова после задержания.

Отвечая на уточняющие вопросы, женщина отметила, что в гости к супругам Газиевым в Каире они с мужем ходили "два-три раза в неделю". Фамилию Газиева она не упомянула на прошлом допросе, так как "боялась, что его также посадят".

Сажидова также подтвердила показания отца Курбановых о том, что в семейном доме есть складское помещение для хранения товаров - в него можно попасть через единственную дверь со двора. Ключ от двери хранится только у отца Курбановых, и о том, чтобы он давал кому-либо этот ключ, ей неизвестно. Когда свидетельница отвечала на вопросы об отце Курбановых, судьи сделали ему замечание и удалили из зала, посчитав, что он подсказывает родственнице ответы на некоторые вопросы.

Адвокат братьев Курбановых Альфат Габбасов пояснил, что не смог подготовиться к заседанию из-за занятости в других делах, а также "двенадцати часов, проведенных в аэропорту из-за ростовского тумана". Прокурор также не стал заявлять дополнений, и заседание было отложено на 14.00 мск 16 декабря.

Комментариями от участников процесса "Кавказский узел" пока не располагает.