Москвичка провела пикет в защиту ингушских активистов

14 декабря 2019, 21:22

Жительница Москвы Надежда Сорокина на одиночном пикете в Москве потребовала освободить политзаключенных, в том числе ингушских активистов, осужденных за участие в митингах.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. С начала апреля в республике начались массовые аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов. В отношении по меньшей мере 29 из них были возбуждены уголовные дела. 12 и 13 декабря были вынесены приговоры первым двум участникам митинга - Рамазану Гагиеву и Сейт-Магомеду Нальгиеву. Адвокат Андрей Сабинин считает, что первые обвинительные приговоры могут, в соответствии с принципом преюдиции, лечь в основу судебных решений против лидеров протеста.

Участница одиночного пикета, пенсионерка Надежда Сорокина рассказала, что несколько москвичей из группы "Сопикетчкики" в Facebook каждый день выходят на одиночные пикеты на Арбате, чтобы привлечь внимание к проблемам политзаключенных, среди которых ингушские активисты.

Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенными лидеров протестов в Ингушетии Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Бараха Чемурзиева, а также активистку Зарифу Саутиеву.

"В Ингушетии тоже люди борются за свои права. Может быть, у них там больше акцент на национальные права. Но у каждого своя проблема: где-то упор на экологию, где-то - на социальные права или права человека. Это все заслуживает внимания и защиты", - сказала активистка корреспонденту "Кавказского узла".

При этом, как отметила Надежда Сорокина, тот факт, что активистам в Ингушетии дают сроки за уголовные преступления, не демотивирует участников кампании против их преследования. "В 2011-2012 годах нас еще могли запугать, но теперь страх ушел", - заявила она.

По ее словам, она уже была привлечена по административной статье за участие в несанкционированных мероприятиях. "Я уже пенсионерка, чего мне бояться", - сказала женщина.

Информация о задержаниях активистов собрана в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", размещенной на "Кавказском узле". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".