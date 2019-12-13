Аналитики связали буллинг в школах Баку с низким качеством обучения

13 декабря 2019, 16:50

Активный буллинг в бакинских школах связан с низким качеством образования и невниманием государства к воспитательной работе с детьми, пришли к выводу опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 12 сентября в Баку в закрытом режиме начался суд по делу о гибели 14-летней ученицы одной из бакинских школ. Мать девочки возложила вину за ее смерть не только на директора, но и на учителей. Суд 24 октября приговорил экс-директора школы Севиндж Аббасову к ограничению свободы, признав ее виновной по делу о гибели восьмиклассницы. Семья погибшей в Баку школьницы сочла мягким приговор педагогу, родственники девочки решили добиваться тюремного заключения осужденной. Мать девочки подала апелляцию, потребовав ужесточения наказания.

Учащаяся восьмого класса бакинской школы скончалась 6 апреля в городском клиническом центре, куда ее поместили после того, как она совершила попытку суицида. Инцидент произошел 4 апреля на территории школы. Как установили родители погибшей девочки, она стала объектом агрессивных нападок сверстников, а школьные учителя знали об этом, но не предприняли никаких действий. Расследование происшествия было начато по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Азербайджана.

Каждый третий ученик в бакинских школах подвергается травле и преследованию, говорится в последнем исследовании Программы международной оценки образовательных достижений учащихся (PISA 2018) Организации экономического развития и сотрудничества (OECD). В исследовании приняли участие, в том числе 6 тысяч 827 учеников в 197 школах Баку.

В столице Азербайджана 36 процентов опрошенных учеников сообщили, что подвергаются издевательствам, по крайней мере, несколько раз в месяц. В среднем по странам OECD этот показатель составил 23 процентов. При этом каждый пятый школьник в Баку (18 процентов) признался, что часто становится жертвой буллинга (травли, агрессивного преследования одного из членов коллектива - прим. "Кавказского узла"). Примерно столько же сообщили, что другие ученики смеялись над ними, угрожали или запугивали, отбирали или уничтожали принадлежащие жертвам вещи, подвергали физическому насилию. В то же время, большинство школьников в столице Азербайджана (77 процентов) согласились с тем, что полезно помогать ученикам, которые не могут за себя постоять, следует из доклада, опубликованного на сайте OECD 3 декабря.

Психолог усомнился в объективности исследования

Буллинг - это феномен из коллективной психологии, когда человек становится объектом травли со стороны группы людей, отметил психолог, эксперт Института мира и демократии Азад Исазаде.

По его словам, более жестоким проявлением буллинга является "дедовщина" в армии или "воровские порядки" в тюрьмах. Буллинг имеет место порой и в трудовых коллективах, когда кого-либо бойкотирует, и это порой приводит к самоувольнению жертвы, сказал Исазаде корреспонденту "Кавказского узла".

"Проблема буллинга в школе заключается в том, что жертвами являются несовершеннолетние, а порой и вовсе малолетние дети, за защиту которых ответственны взрослые. В детских коллективах к новичку всегда пристальное внимание. Профилактику буллинга, по сути, надо начинать в семье уже с ранних лет воспитания ребенка. Если он закомплексованный, неуверенный, то в новом коллективе быстро станет объектом насмешек, травли. Если же ребенок хорошо развит, коммуникабельный, веселый, то он быстро находит общий язык со сверстниками. Поэтому накануне привода детей в новую школу, новый класс заранее коллектив должны подготовить педагоги, а родители в первое время - активно поддерживать с ними контакты и интересоваться делами ребенка в учебном заведении", - пояснил Исазаде.

Психолог также указал на то, что дети из бедных семей наиболее уязвимы и чаще подвергаются травле со стороны сверстников. "Потенциально объектом насмешек могут быть потрепанная одежда, старые вещи и др. Однако нередко дети из малоимущих семей компенсировали недостатки материального положения физической силой, хорошей учебой и завоевали авторитет в классе", - отметил он.

По словам Исазаде, буллинг наиболее распространен среди детей в подростковом возрасте, когда у них еще не сформировалось ощущение чужой боли, сострадания. При этом он выразил сомнение, что исследование PISA 2018 отражает реальную картину.

"Результаты соцопросов зависят от методологии их проведения, от составления вопросов. Если опрос проводится по единой методике для разных стран, то он может не совсем объективно отражать реальность. С другой стороны, восприятие издевательства может быть разным, тем более у детей. У кого-то было плохое настроение и, если ему далее сделали объективное замечание, то он может это воспринять как издевательство. Думаю, что процент испытавших издевательство гораздо меньше указанных 36", - сказал Исазаде.

На его взгляд, если ребенок подвергся буллингу, то проблему надо решать педагогам и родителям сообща.

"Перевод ребенка в другую школу не решит вопрос, поскольку по "цыганской почте" дойдет туда информация, что он уязвим. Поэтому педагоги и родители жертвы вместе с родителями других детей, совершающих буллинг, должны вместе устранять причину конфликта, оздоровлять взаимоотношения", - считает Исазаде.

По его мнению, родитель может заметить признаки того, что его ребенок подвергся травле, по резко изменившемуся поведению.

"Ребенок, подвергающийся издевательству, может и скрывать это от родителей, опасаясь еще большей травли как ябеда. Но родитель может заметить, как ребенок резко меняется, становится замкнутым, теряет аппетит, старается уклониться от посещения школы под предлогом плохого самочувствия. Заметив эти признаки, родители должны открыто поговорить с детьми. Если это девочка, беседу следует вести матери, если мальчик - отцу. Родители могут обратиться за помощью детских психологов, поскольку иногда дети, стесняясь или боясь родителей, могут рассказать о проблемах психологам", - отметил Исазаде.

Асадов связал буллинг в азербайджанских школах с качеством образования

Эксперт в области образования, председатель НПО "Центр исследований и анализа образовательный услуг" Кямран Асадов связывает увеличение случаев буллинга в школах Азербайджана с качеством образования. Он затруднился оценить данные опроса. "Но наши мониторинги, в том числе, сведений из СМИ показывают, что в последние пять лет случаев проявления буллинга в разных формах стало больше", - сказал Асадов корреспонденту "Кавказского узла".

На его взгляд, это связано с "падением качества образования и слабой работой по приобщению детей к внеклассному чтению художественной литературы".

"Чтение художественных книг расширяет кругозор детей, вырабатывают у них духовную культуру. Одухотворенный человек не станет унижать, оскорблять, бить слабого. Когда этого нет, да еще вдобавок снижаются требования к учебной подготовке, внимание детей переключается на другое. Они смотрят сериалы, различные видео с кадрами жестокости в Интернете, негативные персонажи превращаются в их героев, и подростки часто хотят быть похожими на них", - сказал Асадов.

По его мнению, в элитных школах, лицеях, гимназиях случаев буллинга практически нет, поскольку там образовательная и воспитательная работа на высоком уровне. На периферии, в неблагополучных в социальном смысле районах столицы случаев буллинга больше, отметил он.

Выход из ситуации Асадов видит в повышении качества педагогической работы. "В развитых странах мира на девять детей приходится по одному педагогическому работнику. В Азербайджане этот показатель составляет один педагогический работник на 14-15 детей. Надо увеличить число педагогических работников, причем не только за счет учителей, но и психологов, соцработников, спортивных тренеров. Если дети станут хорошо учиться, посещать библиотеки, заниматься физкультурой и спортом, у них не будет времени на негативные вещи. Правильное воспитание будет у них вырабатывать стремление не к подавлению слабых, а напротив к их защите", - считает Асадов.

Эксперт в области права медиа, активистка, зампред движения D-18 Самира Агаева считает необходимым принятие мер по защите детей от буллинга на государственном уровне. Прежде всего, по ее мнению, необходимо объективно и прозрачно расследовать каждый случай и наказывать виновных по строгости закона, иначе безнаказанность будет порождать новые случаи буллинга.

"Но, к сожалению, случай с 14-летней девочкой, наложившей на себя руки, не был объективно расследован. Бывшего директора школы наказали за "халатность" и несвоевременный вызов врачей. Однако сам факт доведения девочки до суицида не был расследован. В школе были видеокамеры, и они не могли не запечатлеть травлю подростка со стороны сверстников. Но следствие просмотрело записи только дня трагедии. Следствие, суд и обвиняемая делали все для того, чтобы виновной выставить саму жертву. Свидетели-ученики школы все в суде словно повторяли заученный текст, что девочка была склонна к суициду, смотрела фильмы об этом", - рассказала Агаева корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, "защита обвиняемой задавала наводящие вопросы о том, что жертва слишком вольно одевалась, красила волосы, близко дружила с мальчиками из других школ". "Мы видели, как бывшая директор перед судом общалась со свидетелями, что запрещено законом. Следствие и суд не разобрались в том, почему, несмотря на жалобы девочки и ее матери, директор школы не принимала мер в связи с травлей подростка. В стороне осталось и Министерство образования, назначившее на пост директора несоответствующего этой должности человека. Иск к Минобразования не был удовлетворен", - сказала эксперт.

Она считает необходимым принять закон о противодействии буллингу среди детей, определить в нем обязанности Минобразования и местных властей, а также ужесточить уголовное наказание. Несовершеннолетние, согласно УК Азербайджана, также могут подвергаться наказанию за буллинг. В зависимости от возраста, их могут определить в интернат для трудновоспитуемых или колонию для несовершеннолетних, отметила Агаева.

Одновременно должна быть усилена профилактическая и просветительская работы по предотвращению буллинга, уверена она.

"К сожалению, у нас нет специализированных общественных объединений, занимающихся данным направлением. Есть НПО, работающие с беспризорными, организующие приюты для таких детей, но вопросами борьбы с буллингом практически никто не занимается", - сказала Агаева.

Адвокат семьи погибшей девочки Севиндж Алиева сообщила, что дело находится в апелляционном суде.

"Пока процесс не начался. Мы настаиваем на пересмотре приговора и ужесточении наказания. Семья считает, что бывшая директор не должна оставаться на свободе. Положения закона допускают назначение наказания в виде лишения свободы", - сказала адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Глава Высшего меджлиса ПНФА назвал политизацию образования проблемой азербайджанских школьников

Жительница Баку Таира рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что три года назад она перевела сына из одной школы в другую в Низаминском районе. "Тогда мой сын учился в пятом классе. Его почему-то дети восприняли агрессивно. Но мой сын тогда ходил на дзюдо и, после того как он дал отпор обидчикам, его перестали трогать. Прошло некоторое время, и он адаптировался в коллективе, стал любимцем из-за хороших познаний в гаджетах. К сожалению, мой сын сейчас отстает в физическом развитии. Его одноклассники сильно выросли и физически сильнее его. Но никто его не обижает. Напротив, ребята любят и активно поддерживают его", - сказала женщина.

Жительница Губинского района по имени Самая рассказала, что два года назад ее внук учился в престижном лицее. "Многие здесь учились из Баку. Мы тоже собрали последние дети, чтобы и наш внук получал хорошо образование. Но ребята из Баку как-то не принимали нашего ребенка. Он у нас был полненьким, и это вызывало у них насмешки. Бакинские мальчики нашего ребенка считали провинциалом, высмеивали его манеры. Я жаловалась педагогам и директору, но из-за того, что наш мальчик отставал в учебе, они также видели причину изоляции ребенка в нем самом. В конечном итоге, мы забрали нашего внука из лицея и отдали в обычную школу. С местными детьми у него проблем больше нет. В этом году он заканчивает школу", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Местная жительница Лейла рассказала об однокласснице своей дочери, которая училась в Хатаинском районе Баку. Девочка носила хиджаб, была замкнутой и избегала общения с остальными. Мальчики высмеивали хиджаб, пытались сорвать его и доводили ребенка до слез. Это длилось до тех пор, пока девочка не продемонстрировала готовность к суициду и заявила, что "не хочет так жить и хочет одеваться как другие девочки". Сверстники остановили ее, а учитель и директор поговорили с ее родителями. "Они разрешили девочке не носить хиджаб. После этого она стала общительной, начала дружить с другими девочками", - отметила женщина.

Ученика седьмого класса одной из бакинских школ сверстники высмеивали, потому что у него был дешевый мобильный телефон, рассказала его мать Эльмира.

"Наши материальные возможности не позволяли купить ему смартфон. Он ходил с обычным телефоном. Одноклассники смеялись над ним, вырывали трубку, говорили, что этим телефоном только орехи можно разбивать. Ребенок был подавлен, он не хотел идти в школу. Потом я решили купить в кредит смартфон. Сейчас его оставили в покое. Правда, классный руководитель тоже отчитала этих мальчишек, вызвала их родителей в школу", - сказала женщина.

Сын жительницы Баку Рухии подвергся насмешкам в школе из-за длинных волос. "Мы переехали в Ясамальский район в этом году. Сыну поменяли школу. В новой школе из-за длинной прически и низкого тембра голоса над моим сыном стали местные мальчишки подтрунивать, называть его геем. Это они делали как бы в шутку, но потом в школе пошла уже нехорошая молва. За сыном ходили дети из младших классов, обзывали его. Все это закончилось после того, как мой сын ответил физически обидчикам", - отметила она.

Эксперт в области образования, глава НПО "Образование - 21 век" Этибар Алиев считает, что порой причиной буллинга бывает то, что детей с психическими отклонениями отправляют в обычную школу.

"От детей сложно требовать чувствительного отношения к сверстнику с ограниченными возможностями, тем более, когда он их провоцирует. Поэтому правильнее отдавать таких детей в спецшколы. Если этого не делают родители ребенка, то родители других детей могут обратиться в городское управление образования для назначения комиссии по переводу ребенка с психическими или другими отклонения в спецшколу", - заявил эксперт корреспонденту "Кавказского узла".

Глава Высшего меджлиса партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА), профессор Нуреддин Мамедли считает, что распространению буллинга в школах способствует и политизация образования.

"Некоторые ретивые чиновники от образования усердствуют и распространяют атмосферу нетерпимости к оппозиции и на детей оппозиционеров и сторонников оппозиции. Ребенок одного из задержанных на митинге 19 октября в Баку был затравлен одноклассниками из-за того, что его отца задержали на акции и фото было распространено в Интернете. В 2011 году в Джалилабадском районе был затравлен 15-летний сын активиста нашей партии, который был избит на митинге 2 апреля. Его окровавленное лицо также было распространено в Интернете и СМИ", - утверждает он.

19 октября силовики разогнали в центре Баку участников несогласованной акции протеста, объявленной Национальным советом демократических сил и партией Народного фронта Азербайджана (ПНФА). С применением силы были задержаны лидер ПНФА Али Керимли и другие оппозиционные политики, включая Тофига Ягублу. 21 октября дочь Ягублу заявила о его избиении после задержания. Адвокат Немат Керимли подтвердил эту информацию.

Минобразования Азербайджана отказалось от устных комментариев по поводу исследования о буллинге и заявлений аналитиков об этом явлении в бакинских школах, и корреспондент "Кавказского узла" сегодня направил письменный запрос в ведомство.