Семья погибшей в Баку девочки потребовала ужесточить приговор директору школы

14 ноября 2019, 08:51

Мать погибшей восьмиклассницы обжаловала приговор бывшему директору бакинской школы Севиндж Аббасовой, потребовав заменить ей ограничение свободы на тюремное заключение. Минобразования Азербайджана также должно возместить ущерб потерпевшим, заявила 13 ноября защита.

Как писал "Кавказский узел", 12 сентября в Баку в закрытом режиме начался суд по делу о гибели 14-летней ученицы одной из бакинских школ. Мать девочки возложила вину за ее смерть не только на директора, но и на учителей. Суд 24 октября приговорил экс-директора школы Севиндж Аббасову к ограничению свободы, признав ее виновной по делу о гибели восьмиклассницы. Семья погибшей в Баку школьницы сочла мягким приговор педагогу, родственники девочки решили добиваться тюремного заключения осужденной.

Учащаяся восьмого класса бакинской школы скончалась 6 апреля в городском клиническом центре, куда ее поместили после того, как она совершила попытку суицида. Инцидент произошел 4 апреля на территории школы. Как установили родители погибшей девочки, она стала объектом агрессивных нападок сверстников, а школьные учителя знали об этом, но не предприняли никаких действий. Расследование происшествия было начато по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Азербайджана.

Мать погибшей школьницы подала апелляцию на приговор суда бывшему директору средней школы № 162 Севиндж Аббасовой по делу о самоубийстве своей дочери, сообщило 13 ноября со ссылкой на адвоката семьи погибшей Севиндж Алиеву Vesti.az.

Апелляционная жалоба на решение Сабаильского районного суда подана в Бакинский апелляционный суд, информировало 13 ноября на своем сайте Meydan.tv.

"Мы хотим, чтобы она получила реальный срок. Тем более, по ее уголовным статьям это возможно", - цитирует адвоката Media.az.

Отягчающим обстоятельством, по словам адвоката, является то, что Аббасова совершила свои действия в отношении лица, которое находилось в ее подчинении.

"На суде данные факты почему-то не приняли в качестве отягчающих обстоятельств. При этом суд привел смягчающие обстоятельства, заявив, что экс-директор - человек с высшим образованием и имеет положительную характеристику по месту жительства", - сказала адвокат.

Смягчающими обстоятельствами можно было бы считать раскаяние со стороны бывшего директора и попытку примириться, но этого в полной мере семьей погибшей замечено не было, заявила Алиева.

"Суд увел от ответственности министерство образования Азербайджана. Хотя, по закону, в случае причинения работником морального или материального вреда третьим лицам, ответственность несет работодатель. […] Минобразования должно хотя бы возместить материальный ущерб", - считает Севиндж Алиева.

Комментариев от Севиндж Аббасовой или ее представителей, а также от Минобразования относительно позиции потерпевших пока не поступало.