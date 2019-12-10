10 декабря 2019, 22:59

Арестован десятый подозреваемый по делу об убийстве Эльджаркиева

Суд в Москве заключил под стражу на два месяца Магомеда-Гази Чаниева, задержанного по делу об убийстве главы ингушского Центра "Э" Ибрагима Эльджаркиева.

Как писал "Кавказский узел", 6 декабря в Москве и Ингушетии по делу об убийстве Ибрагима Эльджаркиева были задержаны шесть человек, все они были заключены под стражу. Руководителем группировки, причастной к убийству, был назван предприниматель Хасан Полонкоев. Среди задержанных был также его племянник Аслан Полонкоев, сын бизнесмена Закра, а такжке Али Картоев, Исса Накастхоев и Алихан Белхароев. 9 октября защита обжаловала их арест.

Ранее в ноябре по этому же делу были заключены под стражу Гелани Костоев и Ахмед Арапиев. Предполагаемый убийца Курейши Картоев арестован заочно, предположительно, он скрывается в Турции.

Басманный суд Москвы принял решение арестовать Магомед-Гази Чаниева, сообщил сегодня со ссылкой на пресс-службу суда ТАСС. Он обвиняется в  незаконном ношении оружия (ст. 222 УК РФ) и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ч. 3 ст. 317 УК РФ), отметил сотрудник суда.

Чаниев заключен под стражу до 7 февраля 2020 года, приводит сообщение пресс-секретаря суда Ирины Морозовой "Интерфакс-Юг".

На сайте судов общей юрисдикции Москвы нет информации о заключении под стражу Чаниева. Комментариев от арестованного или его представителей относительно меры пресечения не поступало.

Напомним, Ибрагим Эльджаркиев был застрелен 2 ноября в Москве. Жертвой нападения стал также его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев. Ранее источники предположили, что убийство Эльджаркиева стало результатом кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, один из лидеров которых, Ибрагим Белхароев, был убит в 2018 году.

Примечание:

"Источник назвал имена преемников Ибрагима Эльджаркиева", "Выходцы из Ингушетии раскрыли подоплеку претензий баталхаджинцев к Эльджаркиеву", "Смерть Эльджаркиева обнадежила адвокатов Альберта Хамхоева". 

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