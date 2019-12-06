Астраханский капитан признан виновным в хранении взрывчатки

06 декабря 2019, 15:57

Суд в Астрахани назначил сегодня 2,5 года колонии-поселения капитану корабля Наилю Муханову. Осужденный настаивает, что дело о незаконном обороте взрывных устройств сфабриковано.

Как писал "Кавказский узел", сотрудника ФГУП "Росморпорт", капитана судна "Енисей" Наиля Муханова задержали в Астрахани утром 6 февраля, когда он возвращался домой с ночного дежурства. Силовики заявили, что нашли у него тротиловую шашку и боеприпас для гранатометов, которые были скреплены скотчем. Муханов настаивает, что эти вещи ему не принадлежали, что при задержании он был избит, а дело о незаконном обороте боеприпасов и взрывных устройств сфабриковано.

Судья Ленинского районного суда Астрахани Юлия Киселева начала оглашение приговора раньше заявленного времени, и большинство из тех, кто собирался посетить заседание - супруга Муханова, его тетя и двоюродная сестра, - попасть в зал не смогли. Присутствовали только двоюродный брат Муханова Рустам Мустахов и адвокат Дмитрий Розенберг. По словам Рустама Мустахова, оглашение приговора началось в 12.55, хотя было назначено на 13.00. "Оглашение должно начинаться в то время, в которое назначено. Наверное, ситуацию можно назвать немного странной", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Муханова Дмитрий Розенберг.

Прокурор просил осудить Муханова на три с половиной года, судья назначила 2 года и шесть месяцев колонии-поселения. Розенберг подчеркнул, что защита не согласна с вердиктом суда. "Наши доводы о том, что Муханову [эти предметы] подбросили, не услышаны. Мы будем подавать апелляцию и, если не удовлетворимся, кассацию", - добавил адвокат.

Присутствовавшие в зале отметили, что Муханов был возмущен приговором. "Это несправедливо, и он, возможно, не ждал, что приговор такой будет. Надеялся на оправдание. И в момент оглашения, конечно, он пришел в негодование, это было видно", - рассказал Рустам Мустахов. "Конечно, он расстроился", - сказал Дмитрий Розенберг. Родные Муханова, ожидавшие приговора в коридоре, были подавлены. Жена осужденного Жаннат Муханова расплакалась, передал корреспондент "Кавказского узла".