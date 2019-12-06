Наиль Муханов (в центре) выходит из зала заседания после оглашения приговора. Астрахань, 6 декабря 2019 г. Фото Алены Садовской для "Кавказского узла"

06 декабря 2019, 15:57

Астраханский капитан признан виновным в хранении взрывчатки

Суд в Астрахани назначил сегодня 2,5 года колонии-поселения капитану корабля Наилю Муханову. Осужденный настаивает, что дело о незаконном обороте взрывных устройств сфабриковано.

Как писал "Кавказский узел", сотрудника ФГУП "Росморпорт", капитана судна "Енисей" Наиля Муханова задержали в Астрахани утром 6 февраля, когда он возвращался домой с ночного дежурства. Силовики заявили, что нашли у него тротиловую шашку и боеприпас для гранатометов, которые были скреплены скотчем. Муханов настаивает, что эти вещи ему не принадлежали, что при задержании он был избит, а дело о незаконном обороте боеприпасов и взрывных устройств сфабриковано.

Судья Ленинского районного суда Астрахани Юлия Киселева начала оглашение приговора раньше заявленного времени, и большинство из тех, кто собирался посетить заседание - супруга Муханова, его тетя и двоюродная сестра, - попасть в зал не смогли. Присутствовали только двоюродный брат Муханова Рустам Мустахов и адвокат Дмитрий Розенберг. По словам Рустама Мустахова, оглашение приговора началось в 12.55, хотя было назначено на 13.00. "Оглашение должно начинаться в то время, в которое назначено. Наверное, ситуацию можно назвать немного странной", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Муханова Дмитрий Розенберг.

Прокурор просил осудить Муханова на три с половиной года, судья назначила 2 года и шесть месяцев колонии-поселения. Розенберг подчеркнул, что защита не согласна с вердиктом суда. "Наши доводы о том, что Муханову [эти предметы] подбросили, не услышаны. Мы будем подавать апелляцию и, если не удовлетворимся, кассацию", - добавил адвокат.

Присутствовавшие в зале отметили, что Муханов был возмущен приговором. "Это несправедливо, и он, возможно, не ждал, что приговор такой будет. Надеялся на оправдание. И в момент оглашения, конечно, он пришел в негодование, это было видно", - рассказал Рустам Мустахов. "Конечно, он расстроился", - сказал Дмитрий Розенберг. Родные Муханова, ожидавшие приговора в коридоре, были подавлены. Жена осужденного Жаннат Муханова расплакалась, передал корреспондент "Кавказского узла".

Сам Наиль Муханов назвал случившееся "провокацией" и заявил, что силовики "сговорились". "Это все - исполнение заказа свыше", - сказал Муханов корреспонденту "Кавказского узла", не пояснив, кто, по его мнению, был заказчиком этого дела.

Один из силовиков, который участвовал в задержании Муханова, в августе был приговорен к 1,5 года колонии, суд признал его виновным в превышении полномочий в избиении и пытках электрошокером предпринимателя. По тому же делу был задержан еще один силовик, который также принимал участие в задержании Муханова, но по нему разбирательство еще продолжается, отметил ранее адвокат Дмитрий Розенберг.

Супруга Муханова Жаннат указала, что когда в апреле 2017 года произошло нападение на сотрудников ДПС и Росгвардии в Астрахани, силовики "забирали, допрашивали, ставили на учет" местных мусульман, но к Муханову правоохранители интереса не проявили. "Мусульман из нашего дома, соседей, всё наше окружение - всех вызывали, допрашивали, а его нет", - подчеркнула она.

Примечание:

"Источники сообщили о задержании девяти боевиков в Чечне", "Пять человек заподозрены в подготовке терактов в Чечне и Дагестане", "Правозащитники рассказали об угрозе активизации вооруженного подполья в Чечне".

Автор: Алена Садовская; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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