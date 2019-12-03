22 активиста задержаны на акции противников министра образования в Ереване

03 декабря 2019, 19:45

Активисты молодежного крыла АРФ "Дашнакцутюн" возобновили акцию с требованием встречи с главой Минобразования Армении. Они попытались прорваться к министру, а после перекрыли дорогу. Полиция применила силу, чтобы оттеснить участников акции от здания и разблокировать движение, задержав 22 человека.

Как писал "Кавказский узел", молодежное крыло АРФ "Дашнакцутюн" с 4 ноября требует отставки министра образования Араика Арутюняна. К ним присоединились студенты, с 6 ноября бастующие против инициативы министерства образования сделать необязательным изучение истории Армении, армянского языка и литературы на непрофильных факультетах. 13 ноября в знак поддержки студентов провели однодневную забастовку 50 преподавателей Ереванского госуниверситета. По оценке полиции, в тот же день в акции у здания Минобразования приняли участие около 100 человек. 14 ноября акции протеста прошли у зданий правительства и Ереванского государственного университета.

Недовольство активистов вызвало финансирование министерством образования экспериментальной театральной постановки - "Волнение и колокол". Спектакль пытались сорвать сторонники Роберта Кочаряна, которые облили артистов зеленкой. Еще одним поводом для протестов стало выделение 20 миллионов драмов (около 42 тысяч долларов) на съемки документального фильма "Мел" о тяжелоатлете-трансгендере, двукратном чемпионе Европы по тяжелой атлетике, бронзовом призере чемпионата мира Меле Далузяне (Мелине Далузян).

Молодежное крыло АРФ "Дашнакцутюн" провело сегодня акцию у правительственного корпуса, в котором расположено Минобразования. Активисты требовали встречи с министром Араиком Арутюняном. В акции, по данным полиции, приняли участие около 50 человек, передал корреспондент "Кавказского узла".

Министерство не дает вразумительных пояснений, какие шаги планирует для обсуждения поправок в закон "Об образовании", заявила журналистам представитель молодежного крыла АРФД Кристина Варданян.

Она считает, что министерство должно четко заявить о своей позиции, а не давать "расплывчатые формулировки".

"Министерство не дает каких-либо четких обоснований поправок, зачем инициировало их", - отметила Варданян.

Активисты зачитали свои требования из шести пунктов, согласно которым, министерство должно, в частности, разработать стратегию развития всех четырех подконтрольных ведомству сфер - образования, науки, культуры и спорта, и увеличить финансирование. "Отчисления на науку должны составлять не менее 3% ВВП, а образования - 1% ВВП", - сказано в их требовании.

Они также призвали отказаться от идеи сделать необязательным обучение армянскому языку, истории Армении в вузах и истории армянской церкви в школах.

"Мы готовы к обсуждениям в конструктивном поле, но, если антинациональная политика продолжится, в повестку вернется требование об отставке министра", - заявили активисты АРФД.

Участники акции выдвинули ультиматум, дав главе Минобразования полчаса для организации встречи. Однако из министерства через полицию сообщили, что есть процедура принятия на прием, согласно которой, для встречи с министром нужно написать заявление, и, если министр сочтет целесообразным встретиться, назначит дату и время для этого.

Ответ министерства не удовлетворил участников акции протеста, и они по истечении получаса прорвали полицейское оцепление, выставленное у центрального входа в корпус правительственных учреждений. Активисты попытались войти в здание Минобразования, но полиции удалось преградить им вход. Несколько участников акции сели перед входом в здание Минобразования, скандируя "Араик, спускайся!" и "Араик, уходи!".

Полиция, в свою очередь, заявила, что активисты нарушили закон "О свободе собраний", в котором, в частности, говорится, что акция протеста не должна препятствовать входу и выходу в прилегающие здания. Силовики дали пять минут на то, чтобы активисты освободили вход в министерство. "В случае отказа выполнить законное требование, полиция вправе применить силу для восстановления общественного порядка", - заявил сотрудник полиции.

Заявление полиции вызвало недовольство активистов. "Мы не вламываемся в здание радио, не блокируем суды, это мирная акция неповиновения. Мы не собираемся уходить, пока нас не примет министр", - заявил один из протестующих.

К правительственному корпусу были стянуты дополнительные силы, в том числе отряд красных беретов, который оттеснил участников акции.

Активисты АРФД в знак протеста перекрыли автомобильное движение по улице Вазгена Саргсяна. Спустя примерно тридцать минут полиция дала им время освободить проезжую часть. Участники акции отказались выполнять требование силовиков, после чего полиция вновь применила силу и разблокировала движение.

В пресс-службе республиканской полиции сообщили о 22 задержанных активистах. "Им вменяется административное правонарушение, предусмотренное статьей 182 КоАП Армении "Неподчинение законному требованию сотрудника полиции"", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" начальник отдела по связи со СМИ полиции Армении Зарзанд Габриелян.

Активисты АРФД направились к полицейскому участку, чтобы поддержать задержанных.