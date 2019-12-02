02 декабря 2019, 01:00

"Дылда" Кантемира Балагова вошла в список 50 лучших фильмов года

Картина "Дылда" режиссера Кантемира Балагова из Кабардино-Балкарии заняла 21 место в списке 50 лучших фильмов по версии Британского института кино.

Как сообщал "Кавказский узел", в мае Кантемир Балагов получил за "Дылду" приз за лучшую режиссуру в конкурсной программе Каннского фестиваля "Особый взгляд".  В августе фильм нальчикского режиссера получил гран-при кинофестиваля на Сахалине, а в октябре стал одним из 93 претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший иностранный художественный фильм". В ноябре кинокартина стала лучшей в номинации среди полнометражных картин на Женевском международном кинофестивале. 15 ноября "Дылда" была отмечена специальной премией Стокгольмского фестиваля Stockholm Impact Award. 21 ноября фильм получил две награды от Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии.

Фильм режиссера из Кабардино-Балкарии Кантемира Балагова стал единственной российской картиной в рейтинге Британского института кино, пишет "Афиша".

"В мизансцене режиссера царит глубокая и манящая поэзия, а его повествование безупречно благодаря сдержанности и деликатности", - говорится в описании фильма на сайте института, которое цитирует 1 декабря "Дилетант". Специалисты также отметили "психологическую остроту" режиссера, назвав его "значимым художником".

Примечание:

"Скандал с сериалом о черкешенке поднял вопросы нравственной цензуры", "Фильм режиссера из Нальчика вызвал споры критиков на "Кинотавре", "Показ фильма "Теснота" в Нальчике не вызвал ажиотажа".

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