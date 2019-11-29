29 ноября 2019, 13:14

Сотрудник УФСИН в Нальчике осужден за превышение полномочий

Суд приговорил к условному лишению свободы бывшего инженера УФСИН по Кабардино-Балкарии, решив, что тот одобрил невыполненную реконструкцию здания СИЗО.

Как писал "Кавказский узел", дело сотрудника УФСИН, обвиняемого в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, было направлено в суд 14 августа 2018 года. По версии следствия, инженер принял не произведенные в действительности работы при реконструкции СИЗО на 4,8 миллиона рублей. Позднее прокуратура сообщила, что строительство следственного изолятора в Нальчике завершилось двумя уголовными делами. Наряду с делом о превышении полномочий инженером УФСИН, также было возбуждено дело о мошенничестве в отношении подрядчика.

По версии следствия, старший инженер группы капитального строительства и ремонта отдела тылового обеспечения УФСИН по Кабардино-Балкарии с июня 2011 года по декабрь 2012 года подписал акты приемки выполненных работ по реконструкции следственного изолятора Нальчика на сумму около 4,8 миллиона рублей. При этом сотрудник УФСИН знал, что работы по госконтракту не выполнены, заявили следователи.

Нальчикский городской суд вынес приговор бывшему сотруднику УФСИН. "Суд признал подсудимого виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года", - цитирует сегодня представителя городской прокуратуры РИА "Новости".

Кроме того, осужденный лишен права в течение двух лет занимать определенные должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, добавили в ведомстве.

Примечание:

"Следователь в Нальчике наказан после жалобы на приватизацию Козьего рынка", "Ущерб по делу министра в Кабардино-Балкарии превысил 6 миллионов", "Полицейский обвинен в фальсификации дела против жителя Кабардино-Балкарии".

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