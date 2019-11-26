Активист призвал власти Кабардино-Балкарии изменить закон о проведении митингов

26 ноября 2019, 21:31

Запрет на проведение акций у зданий органов власти противоречит Конституции и должен быть отменен, заявил лидер реготделения партии "Яблоко" в Кабардино-Балкарии Хаким Кучмезов в обращении к главе и спикеру республики. Он сослался на постановление Конституционного суда России от 1 ноября по поводу законов о митингах.

Как сообщил сегодня Хаким Кучмезов корреспонденту «Кавказского узла», в своем обращении он предложил Казбеку Кокову и Татьяне Егоровой исключить из закона «О проведении публичных мероприятий в Кабардино-Балкарии» запрет на проведение общественных мероприятий на территории, непосредственно прилегающей к зданиям органов власти, государственных и муниципальных учреждений.

По мнению Кучмезова, это необходимо сделать исходя из постановления Конституционного суда России от 1 ноября, в котором признаны несоответствующими Конституции аналогичные положения закона Республики Коми о проведении публичных мероприятий.

Установленный пунктом 6 статьи 5 закона Республики Коми общий запрет на проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций в радиусе 50 метров от входа в здания органов госвласти, местного самоуправления и государственных учреждений, «выходит за конституционные пределы законодательных полномочий субъектов Российской Федерации», говорится в постановлении КС РФ от 1 ноября 2019 года N 33-П "Постановление Конституционного Суда Российской Федерации по делу о проверке конституционности пунктов 1 и 6 статьи 5 Закона Республики Коми "О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий в Республике Коми" в связи с жалобами граждан М.С. Седовой и В.П. Терешонковой". В постановлении, которое опубликовано 15 ноября на сайте «Российской газеты», указано, что признание пункта 6 статьи 5 Закона Республики Коми «требует внесения необходимых изменений не только в данный Закон Республики Коми, но и в законы других субъектов Российской Федерации, содержащие положения, аналогичные предусмотренным указанным законоположением».

В своем обращении Кучмезов указывает, что в соответствии с постановлением Конституционного суда России, «субъекты РФ в своих законах при определении мест, в которых запрещается проведение публичных мероприятий, должны руководствоваться не общими целями обеспечения законности, правопорядка, общественной безопасности, а конкретными обстоятельствами, характерными для тех или иных субъектов Российской Федерации».

Кучмезов отметил, что аналогичный закон действует и в КБР. «В Кабардино-Балкарии действует закон от 18 декабря 2012 года N 93-РЗ «О проведении публичных мероприятий в Кабардино-Балкарской Республике». В соответствии с этим законом установлен аналогичный запрет, касающийся проведения публичных мероприятий в Кабардино-Балкарии», - заявил Хаким Кучмезов в обращении.

По мнению активиста, указанный запрет ограничивает права и свободы как отдельного человека, так и групп людей, противоречит правовым позициям, выраженным Конституционным судом РФ.

«В связи с этим я попросил главу КБР и председателя парламента республики с учетом вынесенного Конституционным судом постановления привести в соответствие с Конституцией России закон «О проведении публичных мероприятий в Кабардино-Балкарии», исключив из него запрет на проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций в местах, расположенных в радиусе 50 метров от государственных и муниципальных учреждений и объектов», - прокомментировал корреспонденту «Кавказского узла» Хаким Кучмезов.

Активист отметил, что свое обращение на имя Кокова и Егоровой он отправил 19 ноября, письмо с аналогичным содержанием направлено также на имя прокурора республики, но официальной реакции пока не последовало.

Публичные мероприятия должны проходить возле тех административных органов, чьей работой недовольны устроители мероприятия, согласна исполняющая обязанности регионального представителя «Объединения перевозчиков России» Елена Баранова.

«Я сама лично с этим столкнулась, когда пыталась организовать 27 марта мероприятие в рамках акции протеста против «Платона». Мне тогда не удалось согласовать митинг в городе Прохладный. Нам разрешили провести собрание лишь в актовом зале города Майский», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Елена Баранова.

27 марта во многих городах России прошла акция, посвященная второй годовщине начала протестов против "Платона". В Кабардино-Балкарии планировалось провести два митинга – в Прохладном и Майском, но администрация Прохладного отказалась согласовать акцию.

Напомним, что Конституционный суд Дагестана уже признал незаконным действующий в республике запрет на проведение митингов и демонстраций вблизи зданий органов власти. Такое решение было принято 18 ноября при рассмотрении иска активистов Идриса Юсупова и Арсена Магомедова.