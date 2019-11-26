Защиту Вагабова возмутил отказ суда учесть заявление о пытках

26 ноября 2019, 14:03

Суд, признав боевиком жителя Дагестана Магомедамина Вагабова и осудив его на 13 лет, проигнорировал заявление о пытках Вагабова после задержания, прокомментировали приговор адвокаты. Отец осужденного также заявил о его невиновности.

Как писал "Кавказский узел", сегодня суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя дагестанского села Губден Магомедамина Вагабова к 13 годам колонии строгого режима, признав его виновным в участии в незаконном вооруженном формировании и незаконном обороте боеприпасов. При этом вину Вагабова в финансировании терроризма суд не подтвердил. Прокурор в прениях требовал осудить Вагабова на 16 лет.

Магомедамин Вагабов, родственник убитого в 2010 году лидера губденских боевиков Магомедали Вагабова, был задержан 12 января 2018 года. Его обвинили в незаконном обороте боеприпасов, участии в незаконном вооруженном формировании и финансировании терроризма. По версии отца обвиняемого и защиты, перед задержанием Магомедамина похитили, а признательные показания он дал после пыток.

На оглашении приговора Магомедамину Вагабову присутствовали, кроме участников процесса, лишь родители подсудимого - Магомедхабиб и Зейнаб Вагабовы, трое конвоиров-полицейских и двое приставов, передал корреспондент "Кавказского узла", который был единственным представителем СМИ в зале Южного окружного военного суда.

Само оглашение приговора заняло около 15 минут: председательствующий судья зачитал только вводную и резолютивную его части. Мать подсудимого, услышав срок приговора, зарыдала.

Согласно приговору, в срок отбывания наказания Вагабову зачтён период его содержания под стражей - с 12 января 2018 года, день пребывания в СИЗО учитывается как день в колонии. До вступления приговора в силу осужденный будет находиться в одном из ростовских изоляторов.

Кроме лишения свободы, Вагабов также приговорен к году ограничения свободы. Судья разъяснил, что после освобождения из колонии Вагабову в течение года нельзя будет выезжать за пределы муниципалитета, посещать массовые мероприятия, менять место жительства или работы без согласия надзорных органов. Также он обязан будет "являться в специализированные государственные органы два раза в месяц для регистрации".

Судья сообщил Вагабову, что тот имеет право на обжалование приговора, возможность привлечь для защиты государственного адвоката и получить копии протоколов судебных заседаний. После того, как переводчик перевел эти разъяснения, Вагабов молча кивнул.

В октябре судья по просьбе гособвинителя назначил проверку заявлений о пытках Вагабова. 25 ноября защита сообщила, что следователи отказались возбудить уголовное дело о превышении силовиками полномочий.

Защита намерена обжаловать приговор, сказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Вагабова Светлана Волкова. "Обязательно будем обжаловать приговор как необоснованный. Стоить отметить, что статью о якобы финансировании боевиков суд снял", - сказала она.

О несогласии с приговором сообщила корреспонденту "Кавказского узла" и второй адвокат Вагабова Нелли Левшина.

По словам Светланы Волковой, на предварительном следствии на Вагабова оказывали давление. "Его запугивали, он был избитый, были к нему применены пытки, а адвокаты вообще не работали. Они (силовики) должны были приехать сюда и дать показания, однако не приехали, отказались от этого, написали формальные объяснения. Ему выдали разрешение на травматическое оружие в конце 2017 года, а доказывают, что он стоял на профилактическом учете как экстремист, сторонник НВФ. Как в полиции тогда могли выдать разрешение на оружие?" - прокомментировала процесс адвокат Вагабова.

В марте 2017 года глава МВД по Дагестану сообщил об уничтожении приказов о профучете по категории "экстремист", однако правозащитники заявляли, что эта практика сохраняется. Профучет является одним из способов профилактики правонарушений и рецидива преступлений, говорится в справке "Кавказского узла" "Профучет в МВД РФ".

Решение об обжаловании отказа в возбуждении уголовного дела по заявлениям Вагабова о пытках и психологическом давлении будет принято после консультаций с самим Вагабовым и его родителями, уточнила Светлана Волкова.

Магомедхабиб Вагабов также выразил возмущение приговором сыну. "Рассчитывали на оправдательный приговор, конечно. Он ни в чём не виноват, никаких доказательств не было. Я передал распечатку всех его звонков из «Билайна», передал разрешение на «травмат», которое в конце 2017 года в полиции выдали, это значит, что он не был на профучете. Где справедливость?" – эмоционально прокомментировал решение суда отец осужденного.

Формальная отмена профучета ничего не изменила, прокомментировал в 2018 году дело Вагабова руководитель Центра социально-экономических исследований регионов RAMCOM Денис Соколов. "Это была неформальная, незаконная практика, и она таковой и осталась. По отмененным спискам продолжают «работать»", - написал Соколов в своем материале для "Кавказского узла" "«Антитеррористический комбайн» ломает жизни дагестанцев".