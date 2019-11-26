Магомедамин Вагабов приговорен к 13 годам колонии

26 ноября 2019, 10:28

Суд в Ростове-на-Дону признал сегодня жителя Дагестана Магомедамина Вагабова участником незаконного вооруженного формирования и приговорил его к лишению свободы в колонии строгого режима.

Как писал "Кавказский узел", 25 ноября прокурор в прениях потребовал приговорить Вагабова к 16 годам колонии строгого режима. Защита призвала оправдать подсудимого, напомнив, что его признания были получены с помощью побоев, пыток и подлогов.

Житель селения Губден Магомедамин Вагабов, родственник убитого в 2010 году лидера губденских боевиков Магомедали Вагабова, был задержан 12 января 2018 года. Ему предъявили обвинение в незаконном обороте боеприпасов, участии в незаконном вооруженном формировании и финансировании терроризма. По версии отца обвиняемого и представителя защиты, перед задержанием Магомедамина похитили, а признательные показания он дал после пыток.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону сегодня приговорил Вагабова к 13 годам колонии строгого режима, признав его виновным в участии в незаконном вооруженном формировании и незаконном обороте боеприпасов. Вину Вагабова в финансировании терроризма суд не подтвердил.

Вагабов встретил приговор спокойно, передал корреспондент «Кавказского узла» из зала суда.

Комментариями от защитников Вагабова "Кавказский узел" пока не располагает.

На примере семьи Вагабовых хорошо видно, как репрессивная машина государства в личных интересах исполнителей ломает жизни десятков тысяч людей, указал в 2018 году руководитель Центра социально-экономических исследований регионов RAMCOM Денис Соколов в своем материале для "Кавказского узла" ""Антитеррористический комбайн" ломает жизни дагестанцев".

Напомним, что в октябре судья по просьбе гособвинителя назначил проверку заявлений о пытках Вагабова. 25 ноября адвокат Вагабова сообщила, что следователи отказались возбудить уголовное дело о превышении силовиками полномочий.