25 ноября 2019, 22:46

Четверо дагестанских Свидетелей Иеговы* оставлены под стражей

Суд в Махачкале продлил на два месяца срок ареста Свидетелям Иеговы* Арсену Абдуллаеву, Марии Карповой, Антону Дергалеву и Марату Абдулгалимову, обвиняемым в причастности к экстремистской организации.

Как писал "Кавказский узел", 10 октября Верховный суд Дагестана оставил под арестом до 27 ноября Арсена Абдуллаева, Марию Карпову, Антона Дергалева и Марата Абдулгалимова. Они  заявили, что следствие не представило доказательств их вины. Свидетели Иеговы* миролюбивы и лояльны властям, в их взглядах невозможно обнаружить никаких признаков экстремизма, указали верующие на заседании Верховного суда Дагестана.

Советский районный суд Махачкалы сегодня рассмотрел ходатайство следствия о продлении ареста Арсену Абдуллаеву, Марии Карповой, Антону Дергалеву и Марату Абдулгалимову, передает корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

Следователь мотивировал свою просьбу тем, что необходимо провести дополнительные следственные действия, опросить свидетелей, а также получить заключения назначенных экспертиз. Он отметил, что следствие по делу продлено до 27 января 2020 года.

Обвиняемые и их защитники просили смягчить меру пресечения и перевести обвиняемых под домашний арест. "Для завершения расследования дела не обязательно, чтобы мы находились под стражей", - сказал Арсен Абдуллаев. Все четверо заверили судью, что невиновны и не собираются скрываться, влиять на свидетелей и препятствовать следствию.

Однако судья принял решение продлить арест всем четверым обвиняемым до 27 января 2020 года.

20 апреля 2017 года Верховный суд России поддержал требование Минюста о ликвидации всех российских организаций Свидетелей Иеговы* как экстремистских, а 16 августа "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его местные филиалы были внесены в перечень запрещенных организаций, говорится в справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?", опубликованной "Кавказским узлом". 

Материалы о событиях, связанных с иском Минюста о ликвидации "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"*, "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* – 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

Примечание:

"Меркель попросила Путина защитить права меньшинств", "Власти Британии и США осудили причисление российских свидетелей Иеговы* к экстремистам", "Human Rights Watch резко осудила решение суда по свидетелям Иеговы* в России".

Автор: Расул Магомедов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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