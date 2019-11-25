Четверо дагестанских Свидетелей Иеговы* оставлены под стражей

25 ноября 2019, 22:46

Суд в Махачкале продлил на два месяца срок ареста Свидетелям Иеговы* Арсену Абдуллаеву, Марии Карповой, Антону Дергалеву и Марату Абдулгалимову, обвиняемым в причастности к экстремистской организации.

Как писал "Кавказский узел", 10 октября Верховный суд Дагестана оставил под арестом до 27 ноября Арсена Абдуллаева, Марию Карпову, Антона Дергалева и Марата Абдулгалимова. Они заявили, что следствие не представило доказательств их вины. Свидетели Иеговы* миролюбивы и лояльны властям, в их взглядах невозможно обнаружить никаких признаков экстремизма, указали верующие на заседании Верховного суда Дагестана.

Советский районный суд Махачкалы сегодня рассмотрел ходатайство следствия о продлении ареста Арсену Абдуллаеву, Марии Карповой, Антону Дергалеву и Марату Абдулгалимову, передает корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

Следователь мотивировал свою просьбу тем, что необходимо провести дополнительные следственные действия, опросить свидетелей, а также получить заключения назначенных экспертиз. Он отметил, что следствие по делу продлено до 27 января 2020 года.

Обвиняемые и их защитники просили смягчить меру пресечения и перевести обвиняемых под домашний арест. "Для завершения расследования дела не обязательно, чтобы мы находились под стражей", - сказал Арсен Абдуллаев. Все четверо заверили судью, что невиновны и не собираются скрываться, влиять на свидетелей и препятствовать следствию.

Однако судья принял решение продлить арест всем четверым обвиняемым до 27 января 2020 года.

20 апреля 2017 года Верховный суд России поддержал требование Минюста о ликвидации всех российских организаций Свидетелей Иеговы* как экстремистских, а 16 августа "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его местные филиалы были внесены в перечень запрещенных организаций, говорится в справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?", опубликованной "Кавказским узлом".