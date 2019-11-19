Власти вводят льготы ополченцам в Дагестане на фоне протестов афганцев

19 ноября 2019, 04:40

Местные власти представили неполные данные об участниках ополчения, сформированного в Дагестане во время нападения на республику боевиков в 1999 году, при этом окончательные списки должны быть составлены до конца года. Государство приняло закон об ополченцах на фоне протеста ветеранов войны в Афганистане, которые не могут воспользоваться всеми положенными им льготами.

Как информировал «Кавказский узел», 20 июня жители дагестанского села Ботлих попросили на «Прямой линии» Владимира Путина приравнять ополченцев к ветеранам боевых действий. После этого депутат Госдумы от «Единой России» Умахан Умаханов внес в Госдуму соответствующий законопроект. Он был одобрен парламентом страны, в него были включены поправки о предоставлении ежемесячных выплат и материальных льгот. В августе закон был подписан президентом России. Ополченцы, получившие инвалидность в результате контртеррористических операций 1999 года в Дагестане, смогут получать льготы, предусмотренные законом «О ветеранах», сообщило 14 ноября правительство страны.

Отряды боевиков во главе с Басаевым и Хаттабом 7 августа 1999 года проникли на территорию Дагестана. Села Ансалта, Рахата, Шодрода и Годобери Ботлихского района были захвачены сразу. В течение нескольких следующих дней им удалось захватить и другие населенные пункты в Ботлихском и Цумадинском районах. Первыми, до прихода федеральных войск, боевикам противостояли местные милиционеры и ополченцы. Спустя три дня сюда прибыла группировка российских войск. К 24 августа федеральные силы вытеснили боевиков в Чечню. Всего за 1,5 месяца боев были убиты 275 российских солдат и офицеров, 937 ранены. Потери боевиков составили около 2500 человек. Информация об этих событиях содержится справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)".

Ополченцы, добиваясь получения статуса, не заботились о том, чтобы получить какие-либо льготы, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» 18 ноября заместитель председателя общественной организации «Ветераны народного ополчения 1999 года» Магомед Умаргаджиев, возглавлявший Ботлихский район во время нападения на Дагестан международных террористов.

«Мы ничего конкретно не просили. Главным было не это. Мы хотели, чтобы нас признали. Мы защитили свои земли, Дагестан, Россию. Люди тогда шли на самопожертвование. Сейчас важно, чтобы будущее поколение знало, за что воевали их отцы и дети», - сообщил он, добавив, что даже не думал о том, что власти предоставят вместе со статусом какие-либо льготы.

23 июля проект изменений в закон о ветеранах приняла Госдума, а 26 июля - и Совет Федерации. Первоначальный проект закона предполагал только нематериальные льготы, но в ходе обсуждения в Госдуме был дополнен положениями и о материальных. В августе российский президент подписал закон о предоставлении ополченцам из Дагестана, сражавшимся с чеченскими боевиками в 1999 году, статуса ветеранов боевых действий, права на ежемесячные выплаты и материальные льготы.

Муниципалитеты республики пока еще не представили в Министерство труда и социального развития Дагестана окончательные списки ополченцев, принимавших участие в боевых действиях в августе-сентябре 1999 года, сообщила начальник отдела по делам ветеранов Анаш Аджиева.



«Составление списков ополченцев не завершено, работа еще проводится. Мы ждем последнюю окончательную информацию из муниципалитетов», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

По ее словам, предоставляемые администрацией городов и районов в ведомство списки содержали неполные данные, и поэтому ведомство запросило дополнительную информацию. Окончательные списки должны быть готовы до нового года, так как закон вступает в силу с 1 января 2020 года, пояснила Аджиева.

«Сейчас мы предоставили небольшую отсрочку по времени муниципалитетам, чтобы они смогли собрать всю информацию. Надеемся, в течение ближайших двух недель они предоставят полные данные», - отметила она.

В предварительные списки ополченцев вошли более 12 тысяч человек, однако работа по их составлению еще не закончена.

Основная информация об ополченцах в администрациях есть, и поэтому ожидать массового обращения граждан с заявлением о включении их в состав участников ополчения не стоит, считает работник министерства.

«Списки ополченцев были составлены еще 20 лет назад. И муниципалитеты опираются на имеющиеся у них данные. Но если есть люди, кто может представить подтверждающие документы, что он действительно имел отношение к тем боевым действиям и не находится в списках, то он может обратиться к городским или районным властям», - сказал она.

Дагестанские ополченцы добивались статуса ветеранов боевых действий и в судебном порядке. Так, в 2013 году Казбековский районный суд удовлетворил иск 19 жителей Дагестана, просивших признать за ними статус ветеранов боевых действий.

Ополченцы в августе 1999 года принимали участие в освобождении сел Ботлихского района, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Салман Хасбулаев. Он - житель селения Шодрода, которое располагается недалеко от границы с Чечней.

«В августе 1999 года в наше село вступили вооруженные террористы. Среди них были все национальности Северного Кавказа, русские, арабы, украинцы, афганцы - кого только там не было. Командовал отрядом араб», - рассказал он.

По его словам, террористы сообщили, что идут на Москву, и пытались убедить местных жителей примкнуть к ним, однако сельчане призвали визитеров покинуть село.

«Мы гостеприимные люди. У нас много друзей в соседней республике. Того, кто приходит к нам с мирными целями, мы хорошо принимаем. Но тех, кто приходит с оружием, не можем считать друзьями», - рассказал Хасбулаев.

На следующий день после нападения село покинули практически все жители, отметил он.

«Остались только около 20 стариков. Женщин и детей увезли в Махачкалу, Буйнакск или другие районы, а мужчины остались в Ботлихе, райцентре. Мы решили вступить в ополчение и действовать вместе с войском, которое уже находилось в райцентре. Сначала командующий войском относился к нам с подозрением, не доверял нам оружие. Но потом нам все-таки выдали оружие, и мы принимали участие в освобождении сел», - вспоминает ополченец.

Боевые действия, отметил он, продолжались 18 дней с 7 августа. 24 августа село было освобождено от террористов. Хасбулаев за участие в боях был награжден Орденом Мужества.

«Мы и дальше готовы были защищать свои земли в случае возвращения террористов», - отметил он.

По его словам, тогда они не рассчитывали на получение каких-то льгот.

«Мы, конечно, долго добивались получения статуса, обращались с заявлениями к властям. Но не ради льгот. Против их получения тоже никто не выступает. Но тогда это делалось, чтобы защитить свои земли», - сказал он.

Отметим также, что государство приняло закон об ополченцах на фоне акций протеста, которые проводят ветераны войны в Афганистане. С 17 по 25 сентября несколько десятков дагестанских ветеранов афганской войны проводили голодовку в парке в Махачкале, требуя от властей предоставить им положенное жилье. Акцию они прекратили по просьбе духовенства, однако при этом остались в парке. 14 октября один из участников акции, председатель Буйнакского отделения Союза ветеранов Афганистана Джалал Джалалов был госпитализирован с подозрением на инсульт. 17 октября состоялась короткая встреча участников акции с главой Дагестана Владимиром Васильевым, после чего они продолжили акцию. Завершили они пикет 19 октября после того, как им удалось добиться от властей обещания решить их проблемы.

Согласно Закону «О ветеранах», ополченцы с 1 января 2020 года приравниваются к ветеранам боевых действий. Льготы, которые дает государство ополченцам (они внесены в закон под подпунктом 2.1 части 1 статьи 3) и ветеранам Афганистана (подпункт 1 части 1 статьи 3), одинаковые, они прописаны в 16 статье Закона «О ветеранах». В их числе льготы по пенсионному обеспечению, обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий, преимущество при вступлении в жилищные и другие кооперативы, компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 50 процентов и прочее.