15 ноября 2019, 11:32

Правительство утвердило льготы дагестанским ополченцам

Участники отрядов самообороны, получившие инвалидность в результате контртеррористических операций 1999 года в Дагестане, смогут получать льготы, предусмотренные законом "О ветеранах", сообщило сегодня правительство страны.

Как писал "Кавказский узел", 23 июля проект изменений в закон о ветеранах приняла Госдума, а 26 июля - и Совет Федерации. Первоначальный проект закона предполагал только нематериальные льготы, но в ходе обсуждения в Госдуме был дополнен положениями и о материальных. В августе российский президент подписал закон о предоставлении ополченцам из Дагестана, сражавшимся с чеченскими боевиками в 1999 году, статуса ветеранов боевых действий, права на ежемесячные выплаты и материальные льготы.

Согласно постановлению от 14 ноября, внесены изменения в правила признания лица инвалидом. "Установлена причина получения инвалидности - инвалидность вследствие ранения, контузии или увечья, полученного в связи с участием в боевых действиях в составе отрядов самообороны в период с августа по сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций на территории Республики Дагестан. Это позволит участникам таких отрядов самообороны получать льготы, предусмотренные Федеральным законом "О ветеранах"", - сказано в документе, опубликованном сегодня на сайте правительства России.

В постановлении также отмечено, что документ вступит в силу 1 января 2020 года. 

Приравнять ополченцев к ветеранам боевых действий попросили 20 июня жители дагестанского села Ботлих на "прямой линии" с президентом. Аналогичный вопрос о статусе ополченцев задавался Владимиру Путину во время телемоста 2007 года. Тогда он поручил правительству разработать документ о предоставлении ополченцам дополнительных льгот. Дагестанские ополченцы добивались статуса ветеранов боевых действий и в судебном порядке. Так, в 2013 году Казбековский районный суд удовлетворил иск 19 жителей Дагестана, просивших признать за ними статус ветеранов боевых действий.

Подробнее о вторжении чеченских отрядов Басаева и Хаттаба в Дагестан говорится в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)".

Примечание:

"В Дагестане участники митинга КПРФ протестовали против реформ в армии", "Милиционерам в Дагестане пообещали положенные выплаты", "В Дагестане пройдет митинг милиционеров против коррупции в МВД".

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