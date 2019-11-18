18 человек задержаны при разгоне протестующих в Тбилиси

18 ноября 2019, 21:50

Полицейские убрали баррикады и палатки протестующих от здания парламента в Тбилиси и задержали 18 демонстрантов, но акция протеста продолжилась. Правящая партия не будет обсуждать вопрос смены избирательной системы за год до выборов, заявил генсек "Грузинской мечты" Каха Каладзе.

Как писал "Кавказский узел", с 14 ноября в Тбилиси проходит круглосуточная акция протеста, начавшаяся после провала парламентского голосования за проект смены избирательной системы. Сегодня МВД Грузии потребовало от протестующих обеспечить работу парламента, к месту акции был стянут спецназ. После нескольких безуспешных требований разблокировать парламент сотрудники полиции начали разбирать палатки митингующих, а затем применили водомет, и протестующие были оттеснены от служебного входа в парламент. Для разгона протестующих силовики использовали слезоточивый газ. Палатки и остатки бочек, в которых протестующие разводили огонь, сегодня вечером были убраны с проспекта Руставели.

Вышедшие на улицы Тбилиси люди требуют отстранить от власти лидера правящей партии Бидзину Иванишвили, отправить в отставку правительство, а также провести внеочередные парламентские выборы "при временном правительстве и в условиях независимой избирательной администрации".

По итогам разгона акции протеста в центре Тбилиси МВД сообщило о задержании 18 активистов, подозреваемых в административных правонарушениях, не уточняя имена задержанных. Есть информация, что среди задержанных оказались соорганизатор акции протеста, сын лидера Республиканской партии Зука Бердзенишвили, лидер политического объединения "Гирчи" Зураб Джапаридзе и правозащитник Бека Басилая, передал со ссылкой на эфир "Рустави 2" корреспондент "Кавказского узла".

Полицейские убрали палатки и оттеснили протестующих от здания парламента. Лидеры оппозиционных партий после разгона акции отправились в гостиницу Courtyard Marriott на консультации с иностранными дипломатами, но часть активистов еще остается на месте митинга.

«Я спросил главу патрульной полиции Важу Сирадзе, какие законы мы нарушаем, но он не смог мне ответить. Людей хватали прямо с тротуаров», - заявил с трибуны митинга один из руководителей движения «Позор» Шота Игмелашвили. Глава НПО «Сапари» Байя Патарая призвала с трибуны всех прийти на митинг.

Задержан один из основателей телекомпании «Мтавари архи» Георгий Руруа, полиция подозревает его в незаконном ношении оружия передал Общественный вещатель.

Активисты, задержанные во время разгона демонстрантов, обвиняются в неповиновении сотрудникам полиции и хулиганстве, сообщил со ссылкой на заявление МВД Грузии корреспондент "Кавказского узла".

МВД объявило, что проход к зданию парламента полностью освобожден от выстроенных протестующими баррикад. После уборки прилегающих к парламенту улиц будет восстановлено движение транспорта.

Генеральный секретарь партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе призвал оппозицию «готовиться к выборам и не обвинять избирательные системы в отсутствии поддержки народа».

"До выборов осталось менее года. Соответственно, мы не собираемся обсуждать какую-либо инициативу по избирательной системе. Выборы пройдут по правилам и в сроки, установленные действующей Конституцией", - приводит слова Каладзе на брифинге в офисе партии "Общественный вещатель".

Требование изменить избирательную систему выдвинули еще в июне участники митингов, которые начались в Тбилиси после скандала с российской делегацией в здании парламента Грузии, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии - 2019".

Новости об акциях протеста в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".